İŞTE POTA! Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak Survivor eleme adayları

Dominik Cumhuriyeti'nde heyecan dozajı her geçen saniye artıyor! Survivor 2026'da haftanın kaderini belirleyecek olan 3. dokunulmazlık oyunu başladı. İlk iki oyunda yaşanan stratejik savaşların ardından, bu akşamki mücadele eleme potasını şekillendirecek son viraj olacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, bir ismi daha göndermemek için parkurda canını dişine takıyor. Peki, 7 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın son eleme adayı kim oldu? İşte TV8 ekranlarında başlayan büyük mücadeleye dair tüm detaylar.