İşte savaş uçağı bulunmayan ülkeler listesi! Dünyada gerilim arttı! Sıralama ortaya çıktı

Dünya genelindeki farklı coğrafyalarda jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişeleri, ülkelerin savunma alanındaki yatırımlarının artmasına neden oluyor. Başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere Asya tarafında Japonya ile Çin arasındaki gerilimin tırmanması ve en son ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası artan güvenlik ihtiyacıyla birçok ülke, savunma yatırımlarını artırma kararı aldı. Özellikle ABD yönetiminin Venezuela'nın ardından Grönland ve İran'a yönelik sergilediği sert tutum, dünya genelinde jeopolitik gündemin yakın dönemde ısınabileceğine ilişkin kaygıları besledi. Ayrıca Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ABD Başkanı Trump'ı hedef alan açıklamaları endişeleri artırdı.

Giriş Tarihi: 10.01.2026 15:54