Trend Galeri Trend Yaşam İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Türkiye'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan verilere göre, ad ve soyadı değişikliği yapılmasına imkan tanıyan düzenleme büyük ilgi gördü. Bu süreçte vatandaşlar, özellikle yazım ve imla hatası bulunan veya genel ahlaka uygun olmayan, toplum içinde alay konusu olabilecek soyadlarını değiştirmek için başvuruda bulundu. Yapılan başvurular neticesinde, taşıdığı anlamlar nedeniyle kişileri sosyal hayatta zor durumda bırakan bazı soyadlarının diğerlerine oranla çok daha fazla değiştirildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.01.2026 21:21
İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

İsim ve soyisimler, bireylerin kimliğinin en önemli parçası olsa da, bazen taşıdıkları anlamlar nedeniyle sahiplerine zor anlar yaşatabiliyor. Günlük dilde farklı anlamlara gelen, nahoş çağrışımlar yapan veya doğrudan hakaret gibi algılanabilecek kelimelerden oluşan soyadları, pek çok vatandaşın sosyal yaşamında öz güven eksikliği yaşamasına neden olmaktadır.

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Türkiye'de En Çok Değiştirilen 10 Soyisim

Görselde yer alan verilere göre sıralama şöyledir:

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

TOP

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

KOYUN

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

SATILMIŞ

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

COŞKUN

ÇAKAL

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

DELİ

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

KARABAŞ

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

ÇÜRÜK

ÇIPLAK

KÖR

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

PEKİ TÜRKİYE'DE EN ÇOK DEĞİŞİTİRİLEN İSİMLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiye'nin "isim haritası" değişiyor, 'Perişan' olanlar artık kurtuluyor! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ortaya döktü: Binlerce kişi 'Memet' yerine Mehmet, 'Hava' yerine Havva olmak için başvuruda bulundu.

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Listede öyle isimler var ki, değiştirenlerin sayısı rekor kırdı. "Keşke daha önce değiştirseydim" dedirten, Türkiye'nin en çok vazgeçilen 10 ismi belli oldu. İşte nüfus cüzdanlarından en hızlı silinen o liste...

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

10. Keziban: Listeye onuncu sıradan giren bu isim, genellikle aradaki fazladan sesli harfin atılmasıyla "Kezban" olarak tescil ediliyor.

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

9. Perişan: Listenin en dikkat çekici maddesi. Bir harf hatası değil, doğrudan anlamının yarattığı olumsuzluk nedeniyle bu ismi taşıyanlar soluğu mahkemede alıp ismini tamamen değiştiriyor.

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

8. Firdes: Ağız alışkanlığıyla yutulan "v" harfi resmi kayıtlara da böyle geçmiş. Vatandaşlar bu hatayı düzelttirip "Firdevs" ismine kavuşuyor.

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

7. Esme: İsimlerin sonundaki ses uyumu hatası burada göze çarpıyor. "Esme" olarak yanlış kayda giren isimler, büyük oranda "Esma" olarak güncelleniyor.

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

6. Ümüt: Anadolu'daki eski telaffuz biçiminin nüfus cüzdanına yansıması olan bu isim, günümüz Türkçesine uygun haliyle, yani "Ümit" ile değiştiriliyor.

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

5. Hava: Kelime anlamıyla karışmaması ve imla kuralına uyması adına, tek "v" ile yazılan bu isimler, aslına rücu ederek "Havva" yapılıyor.

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

4. Memet: Nüfus memurlarının duyduğu gibi yazması sonucu oluşan bu klasik hata artık tarih oluyor; "Memet"ler hızla "Mehmet"e dönüşüyor.

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

3. Rabiye: Kadın isimlerinde en sık rastlanan ses değişimlerinden biri. "Rabiye" şeklindeki yanlış kullanım, yerini doğrusu olan "Rabia"ya bırakıyor.

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

İŞTE TAM LİSTE!

2. Sümeyya: Listenin ikinci sırasında yine bir harf düzeltmesi var. Sondaki "a" harfi uyumu bozduğu için, bu isim yoğunlukla "Sümeyye" olarak düzeltiliyor.

1. Yunis: Ve zirve! Türkiye'de nüfus müdürlüklerine en çok başvuru bu isim için yapılıyor. Yanlış yazılan "Yunis"ler, listenin şampiyonu olarak "Yunus" ismine kavuşuyor.

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

TÜRKİYE'NİN EN POPÜLER SOYADLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Her 73 kişiden biri bu soyadını taşıyor! Türkiye'nin en popüler soyisimleri açıklandı ve bazıları tahmin edemeyeceğiniz kadar yaygın…

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

10- Özdemir 552 bin 684

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

9- Aydın 577 bin 350

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

8- Öztürk 583 bin 451

İşte Türkiye’nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

7- Yıldırım 661 bin 503