İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri: Kimliğinde bunu gören Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Türkiye'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan verilere göre, ad ve soyadı değişikliği yapılmasına imkan tanıyan düzenleme büyük ilgi gördü. Bu süreçte vatandaşlar, özellikle yazım ve imla hatası bulunan veya genel ahlaka uygun olmayan, toplum içinde alay konusu olabilecek soyadlarını değiştirmek için başvuruda bulundu. Yapılan başvurular neticesinde, taşıdığı anlamlar nedeniyle kişileri sosyal hayatta zor durumda bırakan bazı soyadlarının diğerlerine oranla çok daha fazla değiştirildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.01.2026 21:21