Trend Galeri Trend Yaşam İşte ülkelere göre askerlik süreleri: En uzun süre hangi ülkede?

İşte ülkelere göre askerlik süreleri: En uzun süre hangi ülkede?

Dünyada ülkeler zorunlu askerlik için farklı süreler uyguluyor. Peki en uzun askerlik süresi hangi ülkede? İşte ülkelere göre askerlik süreleri...

Giriş Tarihi: 08.04.2026 10:55 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 11:10
İşte ülkelere göre askerlik süreleri: En uzun süre hangi ülkede?

Dünya genelinde zorunlu askerlik süreleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde sadece birkaç ay süren hizmet, bazı ülkelerde yıllarca devam ediyor. Peki en uzun askerlik süresi hangi ülkede? İşte detaylar...

Brezilya - 10-12 ay

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Meksika - 12 ay

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Kolombiya - Zorunlu (süresi değişken)

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Türkiye - 6 ay

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Yunanistan 9-12 ay

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Azerbaycan 12-18 ay

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Danimarka - 4-12 ay

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Avusturya - 6-9 ay

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Güney Kore - 18–21 ay

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İran - 18 - 24 ay

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Vietnam 24-36 ay

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