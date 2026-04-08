İşte ülkelere göre askerlik süreleri: En uzun süre hangi ülkede?

Dünya genelinde zorunlu askerlik süreleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde sadece birkaç ay süren hizmet, bazı ülkelerde yıllarca devam ediyor. Peki en uzun askerlik süresi hangi ülkede? İşte detaylar... Brezilya - 10-12 ay Meksika - 12 ay Kolombiya - Zorunlu (süresi değişken) Türkiye - 6 ay Yunanistan 9-12 ay Azerbaycan 12-18 ay Danimarka - 4-12 ay Avusturya - 6-9 ay Güney Kore - 18–21 ay İran - 18 - 24 ay Vietnam 24-36 ay DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI BELLİ OLDU Öte yandan Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini güncelledi. Raporda Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü orduları.. DÜNYANIN ORDULARI 2026 LİSTESİ YAYINLANDI 145-BUTAN 144-BELİZE 143-ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ 142-SURİNAM 141-LİBERYA 140-SİERRA LEONE 139-KOSOVA 138-BENİN 137-SOMALİ 136-MOLDOVA 135-PANAMA 134-İZLANDA 133-BOSNA HERSEK 132-GABON 131-MADAGASKAR 130-BOTSVANA 129-EL SALVADOR 128-KARADAĞ 127-BURKİNA FASO 126-SENEGAL 125-LAOS 124-NEPAL 123-MORİTANYA 122-NAMİBYA 121-AFGANİSTAN 120-NİJER 119-ERİTRE 118-LÜBNAN 117-KONGO CUMHURİYETİ 116-NİKARAGUA 115-DOMİNİK CUMHURİYETİ 114-KUZEY MAKEDONYA 113-GÜNEY SUDAN 112-GANA 111-ZAMBİYA 110-LÜKSEMBURG 109-KIRGIZİSTAN 108-FİLDİŞİ SAHİLİ 107-UGANDA 106-ESTONYA 105-ZİMBABVE 104-MALİ 103-HONDURAS 102-LETONYA 101-ERMENİSTAN 100-TACİKİSTAN 99-KAMERUN 98-YEMEN 97-URUGUAY 96-GUATEMALA 95-GÜRCİSTAN 94-İRLANDA 93-MOĞOLİSTAN 92-MOZAMBİK 91-SLOVENYA 90-YENİ ZELANDA 89-TANZANYA 88-LİTVANYA 87-SURİYE 86-UMMAN 85-ÇAD 84-KENYA 83-KAMBOÇYA 82-BOLİVYA 81-PARAGUAY 80-LİBYA 79-TUNUS 78-TÜRKMENİSTAN 77-ARNAVUTLUK 76-KUVEYT 75-BAHREYN 74-ÜRDÜN 73-HIRVATİSTAN 72-EKVADOR 71-KATAR 70-BELARUS 69-SLOVAKYA 68-SRİ LANKA 67-AVUSTURYA 66-SUDAN 65-KÜBA 64-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ 63-SIRBİSTAN 62-BULGARİSTAN 61-BELÇİKA 60-AZERBAYCAN 59-ANGOLA 58-KAZAKİSTAN 57-MACARİSTAN 56-FAS 55-ÇEKYA 54-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 53-ÖZBEKİSTAN 52-ROMANYA 51-VENEZUELA 50-PERU 49-ŞİLİ 48-FİNLANDİYA 47-ETİYOPYA 46-İSVİÇRE 45-DANİMARKA 44-IRAK 43-KOLOMBİYA 42-MALEZYA 41-FİLİPİNLER 40-GÜNEY AFRİKA 39-NORVEÇ 38-PORTEKİZ 37-BANGLADEŞ 36-MEKSİKA 35-MYANMAR 34-HOLLANDA 33-NİJERYA 32-ARJANTİN 31-KUZEY KORE 30-YUNANİSTAN 29-SİNGAPUR 28-KANADA 27-CEZAYİR 26-İSVEÇ 25-SUUDİ ARABİSTAN 24-TAYLAND 23-VİETNAM 22-TAYVAN 21-POLONYA 20-UKRAYNA 19-MISIR 18-İSPANYA 17-AVUSTRALYA 16-İRAN 15-İSRAİL 14-PAKİSTAN 13-ENDONEZYA 12-ALMANYA 11-BREZİLYA 10-İTALYA 9-TÜRKİYE 8-BİRLEŞİK KRALLIK 7-JAPONYA 6-FRANSA 5-GÜNEY KORE 4-HİNDİSTAN 3-ÇİN 2-RUSYA 1-ABD