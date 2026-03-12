Trend Galeri Trend Yaşam İstiklal Marşı’nın kabulünün bu sene kaçıncı yılı? İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi, şairi ve bestecisi kimdir?

İstiklal Marşı’nın kabulünün bu sene kaçıncı yılı? İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi, şairi ve bestecisi kimdir?

Bugün, 12 Mart 2026, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 105. yılı. Bağımsızlık ve milli mücadeleyi simgeleyen bu eser, şairi ve bestecisiyle her yıl gururla anılıyor. Marş, Türk halkının bağımsızlık mücadelesini, zafere olan inancını ve askerimizin gücünü simgeliyor. İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi, şairi ve bestecisi kimdir?

Giriş Tarihi: 12.03.2026 12:42
İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve milli mücadelesini en güçlü şekilde yansıtan eserlerden biri olarak kabul ediliyor. 12 Mart 2026 tarihi itibarıyla marşın TBMM'de kabulünün 105. yılı kutlanıyor. Bu özel günde vatandaşlar, İstiklal Marşı'nın hangi tarihte kabul edildiğini, şairi ve bestecisini araştırıyor.

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği 12 Mart 1921 tarihinde, milli bir marşa duyulan ihtiyaç üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (Maarif Vekaleti) bir yarışma düzenledi. Yarışmaya 724 şiir katıldı. Başta ödül olduğu için katılmayan Mehmet Akif Ersoy, Hamdullah Suphi Tanrıöver'in ricası ve ödülü bağışlama şartıyla şiirini yazdı. TBMM'de coşkuyla okunan şiir, oy birliğiyle milli marş olarak seçildi.

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 105. YILI!

İlk elemeleri geçen yedi şiir, 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı Meclis oturumunda tartışmaya açıldı. Ve Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı kabul edildi. Günümüzde okunan bestesi ise Osman Zeki Üngör'e aittir.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında İstanbul'da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel Mahallesi'nde dünyaya geldi. Nüfusa kaydı doğumundan sonra babasının imamlık yaptığı ve ilk çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapıldığı için nüfus cüzdanında Âkif'in doğum yeri Bayramiç olarak görünür.

Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ulusal marşı olan İstiklâl Marşı'nın yazarıdır. "İstiklal Şairi" ve "Millî Şair" unvanları ile anılır. İstiklâl Marşı'nın yanı sıra Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911-1933 yılları arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat, en önemli eserlerindendir. II. Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. TBMM'de yer almıştır.

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif ERSOY