Trend Galeri Trend Yaşam

İsviçre'de öğrendiler, Giresun'da üretiyorlar: Fındık için yazılımı bırakan 3 arkadaşın gizli tarifi yok satıyor!

Avrupa'nın göbeğinde, İsviçre ve İtalya'da yazılım mühendisi olarak çalışan üç genç girişimci, konforlu hayatlarını bırakıp Giresun'a döndü. "Almanya'da ne fındık var ne kakao, biz neden yapmıyoruz?" diyerek yola çıkan mühendisler, şimdi butik imalathanelerinde global markalara meydan okuyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 12:12
Giresun'da üç yazılım mühendisinin başlattığı girişim, Türk fındığını çikolatayla buluşturarak dikkat çekici bir başarı hikayesine dönüştü. Almanya ve İsviçre'deki kariyerlerini geride bırakan girişimciler, edindikleri bilgi ve deneyimi memleketlerine taşıyarak üretim odaklı butik bir marka kurdu. Kısa sürede yoğun ilgi gören bu yenilikçi adım, hem yerel ekonomiye katkı sağladı hem de global pazara açılma hedefiyle öne çıktı.

KONFORLU HAYATLARINI BIRAKIP GİRESUN'A DÖNDÜLER

Almanya'da doğup büyüyen ve İsviçre'de yüksek prestijli yazılım mühendisliği pozisyonlarında çalışan Emre Öztürk, Nurullah Baba ve Muhammer Mısır, herkesin hayalini kurduğu kariyerlerini memleket sevdası için geride bıraktı. 32 yaşındaki üç arkadaş, Türk fındığını dünyaca ünlü çikolata markalarıyla yarıştırmak üzere Giresun'a "kesin dönüş" yaptı.

İSVİÇRE VE İTALYA'DA ÇİKOLATA EĞİTİMİ ALDILAR

Sadece bir fikirle yetinmeyen genç mühendisler, işin mutfağına girdi. İsviçre ve İtalya'daki fabrikaları gezerek çikolata üretiminin tüm sırlarını ve ustalığını öğrendiler. Giresun'da kurdukları butik imalathanede, hazır çikolata eritmek yerine doğrudan kakao çekirdeğini işleyerek işe başladılar.

"ALMANYA'DA FINDIK DA YOK KAKAO DA..."

Girişimcilerden Emre Öztürk, bu radikal kararın arkasındaki motivasyonu şu sözlerle anlatıyor:
"Almanya'da fındık da yok, kakao da yok ama dünya markası çıkarıyorlar. 'Biz bunu neden memleketimizde yapmıyoruz?' dedik. Hedefimiz sadece Türkiye değil, global bir marka olmak."

KAKAO ÇEKİRDEĞİNDEN ÜRETİMLE FARK YARATTILAR

Girişimciler, piyasadaki birçok üreticiden farklı olarak hazır ürün kullanmak yerine kakao çekirdeğinden çikolata üretimi yapıyor. İsviçre ve İtalya'da aldıkları eğitimlerle süreci en ince detayına kadar öğrenen ekip, bilgilerini Türkiye'ye taşıdı.

Yaklaşık 10 ay önce Giresun'da kurdukları butik imalathane ile üretime başlayan ekip, kısa sürede çikolata üretimi ve Türk fındığı kombinasyonuyla dikkat çekti. Ürünlerin gördüğü yoğun ilgi ise beklentilerin üzerine çıktı.

"ÜRÜN YETİŞTİREMİYORUZ"

Yazılımdaki titizliklerini çikolata üretimine taşıyan ekip, kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. İmalathanelerinde 7 kişiye istihdam sağlayan mühendisler, şu an üretim kapasitelerinin sınırına dayanmış durumda. Nurullah Baba, taleplere yetişemediklerini ve hedeflerinin en kısa sürede fabrikalaşarak dünya pazarına açılmak olduğunu vurguluyor.

TÜRK FINDIĞINA DEĞER SAĞLAYAN PROJE

Bu girişim, yalnızca ticari bir başarı hikayesi değil; aynı zamanda Türk fındığının değerli ürüne dönüşmesi açısından da önemli bir örnek oluşturuyor. Giresun'da başlayan bu yolculuk, yerelden globale uzanan bir başarı hikayesine dönüşme potansiyeli taşıyor.

Yazılım mühendislerinin girişimcilik adımı, gençlere de ilham verirken Türkiye'de üretim ve inovasyonun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.