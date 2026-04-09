Trend
Galeri
Trend Yaşam
İsviçre'de öğrendiler, Giresun'da üretiyorlar: Fındık için yazılımı bırakan 3 arkadaşın gizli tarifi yok satıyor!
İsviçre'de öğrendiler, Giresun'da üretiyorlar: Fındık için yazılımı bırakan 3 arkadaşın gizli tarifi yok satıyor!
Avrupa'nın göbeğinde, İsviçre ve İtalya'da yazılım mühendisi olarak çalışan üç genç girişimci, konforlu hayatlarını bırakıp Giresun'a döndü. "Almanya'da ne fındık var ne kakao, biz neden yapmıyoruz?" diyerek yola çıkan mühendisler, şimdi butik imalathanelerinde global markalara meydan okuyor.
Giriş Tarihi: 09.04.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 12:12