İyi ebeveyn olmaya çalışırken bu tuzağa düşmeyin! Uzmanlar uyardı: "Benim çocuğum yapmaz" demek yerine...

Çocuğun gerçek potansiyeli, eğilimleri, yetenekleri tamamen görmezden geliniyor ve ebeveynin hayalleri çocuğun gerçekliğinin önüne geçiyor.

Bu bağlamda son yıllarda çok hırslı bir ebeveynlik var. Ebeveyn gerçekte çocuğunun kim olduğu, neye ihtiyacı olduğu gibi gerçekliklerden kopmaya başlıyor ve okulun rekabetçi ortamı içerisinde en mükemmel çocuğu yaratmaya odaklanıyor. Çocuğun her boş anını akademik, sanatsal veya sportif aktivitelerle doldurma eğilimi, kusursuz bir çocuk yetiştirmeye çalışma hırsı, çocuğun gerçek potansiyelinin, gerçekte kim olduğunum ve neye ihtiyacı olduğunun da görmezden gelinmesine sebep oluyor. Artık ebeveynler çocuklarının kim olduğu gerçeği ile değil çocuklarıyla ilgili bir hayalle bağlantı kuruyorlar.

Bu da tabii ki okulla kurdukları ilişki üzerinde de olumsuz bir etki yaratıyor. Ebeveyn okulla kurduğu ilişkide denetleyici bir rolü olduğunu düşünmeye başladı ve özellikle özel okullara ödenen yüksek ücretler ebeveynin kendisini de hesap sorma yetkisine sahip bir 'müşteri' gibi algılamasına evrildi. Oysa okul tüm bu tanımların dışında var olması gereken bir kurum. Ebeveyn adeta eğitimli uzmanlardan oluşan okul gibi bir kurumun her adımını sorgulaması gerektiğini düşünen bir 'denetçi' gibi davranıyor.

Veli kelimesi Arapça kökenli bir kelime. Dost, yardımcı, koruyucu gibi anlamları var. Aslında veli olmanın anlamı okul, öğretmen ve çocuk arasında bir köprü kurabilmek, çocuğun okul başarısı konusunda yardımcı bir rol üstlenebilmek iken, günümüzde sanki öğretmenle müzakere eden bir avukat rolüne evrilmiş durumda.

