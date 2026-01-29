İzmir baraj doluluk oranları güncellendi! İZSU ile İzmir’de baraj doluluk oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?

Veriler, İzmir'de barajlardaki su seviyesinin kritik düzeylerde seyrettiğini ortaya koyuyor. Kentin önemli su kaynaklarından biri olan Güzelhisar Barajı, diğer barajlara kıyasla görece yüksek bir doluluk oranına sahipken, Balçova ve Gördes barajlarında su seviyesinin yok denecek kadar düşük olduğu görülüyor. Tahtalı, Ürkmez ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında da doluluk oranlarının tek hanelerde kalması, İzmir'de su yönetiminin önümüzdeki süreçte daha da önem kazanacağını gösteriyor.