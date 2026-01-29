Trend
Galeri
Trend Yaşam
İzmir baraj doluluk oranları güncellendi! İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?
İzmir baraj doluluk oranları güncellendi! İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?
Kış aylarında beklenen yağışların ardından İzmir'in su rezervleri yeniden mercek altına alındı. İZSU tarafından paylaşılan 27 Ocak tarihli verilerle birlikte kentteki barajların mevcut doluluk durumu netleşirken, barajlardaki su seviyesinin hangi noktaya ulaştığı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 29.01.2026 08:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 08:59