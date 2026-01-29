Trend Galeri Trend Yaşam İzmir baraj doluluk oranları güncellendi! İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?

Kış aylarında beklenen yağışların ardından İzmir'in su rezervleri yeniden mercek altına alındı. İZSU tarafından paylaşılan 27 Ocak tarihli verilerle birlikte kentteki barajların mevcut doluluk durumu netleşirken, barajlardaki su seviyesinin hangi noktaya ulaştığı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 08:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 08:59
İzmir'de içme suyu kaynaklarının son durumu kamuoyuyla paylaşıldı. İZSU'nun açıkladığı güncel rakamlar doğrultusunda barajlardaki doluluk oranı yeniden değerlendirilirken, 27 Ocak itibarıyla barajların yüzde kaç seviyesinde olduğu araştırılıyor.

İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ SÜRÜYOR

İzmir'de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün planlı su kesintileri uygulanıyor. Kentte su tasarrufu amacıyla 6 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan uygulamada; başlangıçta 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül'den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellendi.

İZMİR BARAJLARDA SON DURUM

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar, uzun süredir mevsim normallerinin altında kalan yağışlar nedeniyle ciddi bir baskı altında. İZSU'nun en güncel ölçümleri, özellikle kentin ana su kaynaklarında kritik seviyelere ulaşıldığını ortaya koyuyor.

27 OCAK İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

  • Tahtalı Barajı: %1,11
  • Balçova Barajı: %15,74
  • Ürkmez Barajı: %11,73
  • Güzelhisar Barajı: %41,83
  • Gördes Barajı: %0,00
  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %22,75
Veriler, İzmir'de barajlardaki su seviyesinin kritik düzeylerde seyrettiğini ortaya koyuyor. Kentin önemli su kaynaklarından biri olan Güzelhisar Barajı, diğer barajlara kıyasla görece yüksek bir doluluk oranına sahipken, Balçova ve Gördes barajlarında su seviyesinin yok denecek kadar düşük olduğu görülüyor. Tahtalı, Ürkmez ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında da doluluk oranlarının tek hanelerde kalması, İzmir'de su yönetiminin önümüzdeki süreçte daha da önem kazanacağını gösteriyor.

