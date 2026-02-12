Trend Galeri Trend Yaşam İzmir baraj doluluk oranları güncellendi! İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

İzmir'de su kaynaklarının güncel durumu belli oldu. 12 Şubat verilerine göre barajlardaki doluluk oranları kamuoyuyla paylaşıldı. Yağışların etkisiyle kısmi artış gözlenirken, kent genelindeki toplam su seviyesi yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2026 15:20