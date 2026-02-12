Trend Galeri Trend Yaşam İzmir baraj doluluk oranları güncellendi! İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

İzmir'de su kaynaklarının güncel durumu belli oldu. 12 Şubat verilerine göre barajlardaki doluluk oranları kamuoyuyla paylaşıldı. Yağışların etkisiyle kısmi artış gözlenirken, kent genelindeki toplam su seviyesi yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2026 15:20
İzmir'de baraj doluluk oranları 12 Şubat verileriyle güncellendi. Son yağışlar bazı barajlarda seviyeyi yükseltse de toplam doluluk oranının mevsim ortalamasına göre konumu dikkat çekiyor. Güncel rakamlar, kentteki su rezervlerinin son durumunu ortaya koydu.

İZMİR BARAJLARDA SON DURUM

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar, uzun süredir mevsim normallerinin altında kalan yağışlar nedeniyle baskı altında kalmıştı. İZSU tarafından paylaşılan en güncel ölçümler, özellikle kentin ana su kaynaklarında seviyelerin kritik noktaya kadar gerilediğini gösterirken, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki aktif su oranlarında artış yaşandığı görülüyor.

12 ŞUBAT İZMİR 'DE BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 12 Şubat 2026 Perşembe günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 36,90 seviyesinde yer aldı.

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

  • Tahtalı Barajı: yüzde 19,05
  • Balçova Baraj: yüzde 44,91
  • Ürkmez Barajı: yüzde 45,05
  • Güzelhisar Barajı: yüzde 54,34
  • Gördes Barajı: yüzde 10,41
  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 47,64
