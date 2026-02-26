Trend Galeri Trend Yaşam İzmir baraj doluluk oranları son durum: İZSU ile İzmir barajlarında son durum ne, su seviyesi yükseldi mi?

İzmir baraj doluluk oranları açıklandı. Kentte yağışların ardından su seviyelerinde yaşanan değişim, İZSU verileriyle ortaya kondu. Güncel tabloyla birlikte İzmir'de barajların yüzde kaç dolu olduğu ve su kaynaklarının son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 01:14