Trend Galeri Trend Yaşam İzmir baraj doluluk oranları son durum: İZSU ile İzmir barajlarında son durum ne, su seviyesi yükseldi mi?

İzmir baraj doluluk oranları açıklandı. Kentte yağışların ardından su seviyelerinde yaşanan değişim, İZSU verileriyle ortaya kondu. Güncel tabloyla birlikte İzmir'de barajların yüzde kaç dolu olduğu ve su kaynaklarının son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 01:14
İzmir'de su kaynaklarının son durumu kamuoyuna duyuruldu. Özellikle yaz ayları öncesinde baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılırken, İZSU güncel verileri paylaştı. İzmir'e içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri açıklanırken, kentte su rezervlerinin hangi noktada olduğu netleşti.

İZSU BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel verilere göre 24 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde 64,58 olarak kaydedildi.

25 ŞUBAT İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

  • Gördes Barajı: %26,61
  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %72,32
  • Tahtalı Barajı: %37,81
  • Balçova Barajı: %86,16
