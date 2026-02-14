İZMİR GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI (İZSU) | İzmir'de kullanılabilir su seviyesi yüzde kaç, ne kadar?

İzmir'de baraj doluluk oranları 12 Şubat verileriyle güncellendi. Son yağışlar bazı barajlarda seviyeyi yükseltse de toplam doluluk oranının mevsim ortalamasına göre konumu dikkat çekiyor. Güncel rakamlar, kentteki su rezervlerinin son durumunu ortaya koydu.