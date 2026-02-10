Trend
Galeri
Trend Yaşam
İzmir Ödemiş'teki yangında evi kül olmuştu! Bakan Kurum paylaştı: Cavit amcanın yüzü artık gülüyor!
İzmir Ödemiş'teki yangında evi kül olmuştu! Bakan Kurum paylaştı: Cavit amcanın yüzü artık gülüyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz yaz İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınında evi yanan Cavit Özer'in yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Evinin inşaatını her gün görmeye giden Özer'in heyecanını aktaran Bakan Kurum "Cavit amcayı hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yaz Ödemiş'teki yangında evini kaybettiği için ne kadar üzgündü. Artık yüzü gülüyor" mesajını verdi.
Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 09:27