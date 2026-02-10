İzmir Ödemiş’teki yangında evi kül olmuştu! Bakan Kurum paylaştı: Cavit amcanın yüzü artık gülüyor!

Yeni evlerle birlikte yeni bir hayata başlayacaklarını dile getiren Özer konuşmasını şöyle tamamladı: Tosunlar Mahallesi'nde az kaldı bitmesine. Karadoğan da öyle. Yapılıyor yani evlerimiz. Çok sağlam oluyor. Çocuklar gibi seviniyoruz yani. Ailem seviniyor, kızım seviniyor. Her gün telefon ediyor 'baba ev nasıl oldu, baba ev nasıl oldu?' Oluyor kızım sıvası oluyor dedim. Ben zaten her gün buradayım. Sabah kalkıyoruz, işimize gidiyoruz. Evleri geziyoruz. Mutluyum yani mutluyum, yeni bir hayat başlıyor. Çok heyecanlıyım. Allah kısmet versin, inşallah yaza doğru gireriz. Allah devletimize zeval vermesin. Ben rüyamda görsem inanmazdım böyle eve sahip olacağıma. Bu evimizle umutlar yeşerecek. Eski halimizi unutturur inşallah…