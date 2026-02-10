Trend Galeri Trend Yaşam İzmir Ödemiş'teki yangında evi kül olmuştu! Bakan Kurum paylaştı: Cavit amcanın yüzü artık gülüyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz yaz İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınında evi yanan Cavit Özer'in yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Evinin inşaatını her gün görmeye giden Özer'in heyecanını aktaran Bakan Kurum "Cavit amcayı hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yaz Ödemiş'teki yangında evini kaybettiği için ne kadar üzgündü. Artık yüzü gülüyor" mesajını verdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025 tarihinde çıkan orman yangınlarında Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinde pek çok yapı kullanılamaz hale geldi. 2 gün süren yangının kontrol altına alınmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda saha çalışmalarına başlandı.

Yapılan incelemelerde, 4 mahallede toplam 138 köy evinin ağır hasarlı ve yıkılmış olduğu tespit edildi. Yangının hemen ardından 5 Temmuz 2025'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere bölgeyi ziyaret etti.

Bakan Murat Kurum bu ziyarette, "Her şeyimiz gitti" diyerek gözyaşı döken mahalle sakini 60 yaşındaki Cavit Özer'i teselli etti. Bakan Kurum, köy evlerinin temelini atmak için 29 Ağustos 2025'te yaptığı ikinci ziyaretinde de Cavit Özer'i kürsüye çağırıp inşa çalışmalarını birlikte butona basarak başlattı.

BAKAN KURUM: CAVİT AMCAYI HATIRLIYOR MUSUNUZ?

Bakan Kurum'un "1 yıl içinde Ödemiş'teki afet konutları tamamlanacak" sözünü verdiği mahallelerde, köy evlerinin inşası hızla devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan o evlerden biri de Üzümlü Mahallesi'nde Cavit Özer'in yeni yuvası olacak. Her gün evinin inşaatına giden Özer, teslim edileceği günün umuduyla yaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Cavit Özer'in yeni görüntülerini sosyal medya hesabından, "Cavit amcayı hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yaz Ödemiş'teki yangında evini kaybettiği için ne kadar üzgündü. Artık yüzü gülüyor" mesajıyla paylaştı.

ÖZER: HER ŞEYİM YANDI, HİÇBİR ŞEY KALMADI

Görüntülerde Özer yangın sırası ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: Yangın Suçıktı Mahallesi'nden başladı. Yeniköy-Aktaş'a kadar indi. Oraya kadar ineceğini hiç tahmin etmemiştik. Ben fabrikadaydım. Kızım aradı, 'Baba gel' dedi. Köye giremedik bile. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı.

Yangından sonra Murat Kurum direkt benim eve geldi, sarıldık. O zaman 'demek ki devletimiz bizi yalnız bırakmayacak' diye düşündüm. Ödemiş'te de zaten temel atma törenini birlikte yaptık. 'Cavit Amca'nın ağlayışı gözümün önünden gitmiyor' dedi. Ben orada zaten kendimi zor tuttum…

"ESKİ HALİMİZİ UNUTTURUR İNŞALLAH…"

Temel atma törenin ardından çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Özer, "Bazıları 'arada karlı dağ var, yapılmaz falan' dedi. Ben de Allah devletimize zeval vermesin, yapacaklar dedim. 'Yapılmaz' diyenler şimdi takdir ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeni evlerle birlikte yeni bir hayata başlayacaklarını dile getiren Özer konuşmasını şöyle tamamladı: Tosunlar Mahallesi'nde az kaldı bitmesine. Karadoğan da öyle. Yapılıyor yani evlerimiz. Çok sağlam oluyor. Çocuklar gibi seviniyoruz yani. Ailem seviniyor, kızım seviniyor. Her gün telefon ediyor 'baba ev nasıl oldu, baba ev nasıl oldu?' Oluyor kızım sıvası oluyor dedim. Ben zaten her gün buradayım. Sabah kalkıyoruz, işimize gidiyoruz. Evleri geziyoruz. Mutluyum yani mutluyum, yeni bir hayat başlıyor. Çok heyecanlıyım. Allah kısmet versin, inşallah yaza doğru gireriz. Allah devletimize zeval vermesin. Ben rüyamda görsem inanmazdım böyle eve sahip olacağıma. Bu evimizle umutlar yeşerecek. Eski halimizi unutturur inşallah…

