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İzmir'de akıllara durgunluk veren olay: Yolda yürüyen genç kıza öyle bir şey yaptı ki
İzmir'de akıllara durgunluk veren olay: Yolda yürüyen genç kıza öyle bir şey yaptı ki
Dehşet anları İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi'nde gündüz saatlerinde meydana geldi. Bir kişi, alışveriş yapmak için çarşıda dolaşan genç kıza önce çelme taktı ardından küfürler ederek hakarette bulundu. Olayın ardından şüpheli, esnaftan meydan dayağı yerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 08:22