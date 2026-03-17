İzmir'de cinayete kurban giden taksici Deniz Örer'in acılı eşi konuştu: Sebepsiz yere öldürüp 15 dakika beklemiş!

Son dakika haberi: İzmir'de silahla vurularak öldürülen taksicinin acılı eşi Ayşe Örer, "Eşim yok yere öldürüldü. Ücret tartışması da olmamış. Eşim 600-700 tutar demiş. Sonra da sebepsiz yere öldürüp 15 dakika başında beklemiş. Eşim melek gibiydi. Param yok dese de götürürdü" dedi.

HUZEYFE ATICI
Giriş Tarihi: 17.03.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 17.03.2026 07:00
İzmir’de cinayete kurban giden taksici Deniz Örer’in acılı eşi konuştu: Sebepsiz yere öldürüp 15 dakika beklemiş!

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de taksici Deniz Örer (52) 10 Mart'ta aracına binen D.M. (24) ile arasında çıkan tartışma sırasında silahla vurularak öldürüldü.

İzmir’de cinayete kurban giden taksici Deniz Örer’in acılı eşi konuştu: Sebepsiz yere öldürüp 15 dakika beklemiş!

Konak ilçesinde D.M., taksicilik yapan Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı ticari taksiye yolcu olarak bindi. İddiaya göre ikili arasında taksi ücreti konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında D.M., taksici Deniz Örer'i yanındaki silahla vurarak öldürdü.

İzmir’de cinayete kurban giden taksici Deniz Örer’in acılı eşi konuştu: Sebepsiz yere öldürüp 15 dakika beklemiş!

Cinayetin ardından şüpheli, Örer'in cansız bedenini yol kenarına atıp ticari taksinin direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı. Olaydan bir süre sonra taksiyi sokak üzerinde terk ederek kaçışına yaya olarak devam eden katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir’de cinayete kurban giden taksici Deniz Örer’in acılı eşi konuştu: Sebepsiz yere öldürüp 15 dakika beklemiş!

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 1 Şubat 2024'te aracına binen müşteri tarafından katledilen taksici Oğuz Erge ile Deniz Örer'in aynı taksi durağında görev yaptığı ortaya çıktı.

İzmir’de cinayete kurban giden taksici Deniz Örer’in acılı eşi konuştu: Sebepsiz yere öldürüp 15 dakika beklemiş!

Evli ve bir çocuk babası Deniz Örer'in oğlu Berke Örer'in, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor'da forma giydiği öğrenildi.

İzmir’de cinayete kurban giden taksici Deniz Örer’in acılı eşi konuştu: Sebepsiz yere öldürüp 15 dakika beklemiş!

'EŞİM MELEK GİBİYDİ'

Korkunç cinayetin ardından Deniz Örer'in eşi Ayşe Örer adeta yıkıldı. Acılı eş SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İzmir’de cinayete kurban giden taksici Deniz Örer’in acılı eşi konuştu: Sebepsiz yere öldürüp 15 dakika beklemiş!

"Basına yansıdığı gibi aslında bir ücret tartışması yok. Eşimin aracına binip, 'Karşıyaka'ya gideceğim. Ne kadar tutar?' demiş. Eşim de '600-700 tutar' şeklinde cevap vermiş. 'Tamam 1000 TL var üzerimde yeter' demiş. Sonra da bir ara sokakta silah ile ateş edip öldürmüş. Sonra 15 dakika başında bekleyip taksiyi alıp kaçmış. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor. Bizim ocağımızı söndürdü. Hiçbir sebep yokken eşimi öldürdü. Eşim melek gibiydi. Param yok dese de götürür. Para istese onu bile verirdi. 'Bu işi bırakacağım. Gece it, uğursuz çok oluyor' diyordu. 'Oğlum iyice kendini kurtarsın, çalışmayacağım' diyordu. Olmadı. O katilin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğim"