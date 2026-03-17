İzmir’de cinayete kurban giden taksici Deniz Örer’in acılı eşi konuştu: Sebepsiz yere öldürüp 15 dakika beklemiş!

"Basına yansıdığı gibi aslında bir ücret tartışması yok. Eşimin aracına binip, 'Karşıyaka'ya gideceğim. Ne kadar tutar?' demiş. Eşim de '600-700 tutar' şeklinde cevap vermiş. 'Tamam 1000 TL var üzerimde yeter' demiş. Sonra da bir ara sokakta silah ile ateş edip öldürmüş. Sonra 15 dakika başında bekleyip taksiyi alıp kaçmış. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor. Bizim ocağımızı söndürdü. Hiçbir sebep yokken eşimi öldürdü. Eşim melek gibiydi. Param yok dese de götürür. Para istese onu bile verirdi. 'Bu işi bırakacağım. Gece it, uğursuz çok oluyor' diyordu. 'Oğlum iyice kendini kurtarsın, çalışmayacağım' diyordu. Olmadı. O katilin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğim"