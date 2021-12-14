Trend Galeri Trend Yaşam İzmir’de ele geçirilen yüzlerce tarihi eser görenleri hayrete düşürdü! Değerleri paha biçilemiyor!

İzmir’de ele geçirilen yüzlerce tarihi eser görenleri hayrete düşürdü! Değerleri paha biçilemiyor!

İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yüzlerce tarihi eser ele geçirildi. Aliağa ilçesinde 2 adreste ele geçirilen, aralarında Güney Amerika kökenli Jivaro kabilesinden kaldığı değerlendirilen 4 kafatasının yanı sıra 3 mumya ve çeşitli dönemlere ait yaklaşık 400 tarihi eser, görenleri hayrete düşürdü. Değerleri ise paha biçilemiyor…