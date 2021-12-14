İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yüzlerce tarihi eser ele geçirildi. Aliağa ilçesinde 2 adreste ele geçirilen, aralarında Güney Amerika kökenli Jivaro kabilesinden kaldığı değerlendirilen 4 kafatasının yanı sıra 3 mumya ve çeşitli dönemlere ait yaklaşık 400 tarihi eser, görenleri hayrete düşürdü. Değerleri ise paha biçilemiyor…
Bir ihbarı değerlendiren Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Aliağa ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
İlk evdeki aramalarda Bizans dönemine ait sikkeler, 4 kemik saç iğnesi, 19 Osmanlıca el yazması kitabın yanı sıra farklı dönemlere ait 59 tarihi eser bulundu.
Operasyonun genişletilmesi üzerine arama gerçekleştirilen bir depoda 4 kafatası, 3 mumya, 269 tarihi eser ile 18. yüzyıla ait 27 tablo bulundu.
Ele geçirilen 337 tarihi eser İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne, 27 tablo da İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğüne teslim edildi.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili soruşturmasını sürdürdüğü bildirildi.
İzmir'de ele geçirilen yüzlerce tarihi eser görenleri hayrete düşürdü! Değerleri paha biçilemiyor! | Video