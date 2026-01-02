İzmir’de otopark ücretlerine yüzde 185 zam! Mali krizin faturası yine İzmirliye kesildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda otoparklarla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Daha önce de anlattım bunu, otopark işletmelerinden çok ciddi zarar ediyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ciddi rakamlar, büyük rakamlar. Bunun nedeni, işte bir sokakta iki tane otopark görevlisi var, oradan araçlardan otopark geliri elde edilen o iki görevlinin maaşının dörtte birini bile karşılamıyor" diyerek otoparkların zarar ettiğini söylemişti.