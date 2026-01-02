Trend
İzmir’de otopark ücretlerine yüzde 185 zam! Mali krizin faturası yine İzmirliye kesildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, içine düştüğü mali krizin faturasını yine İzmirliye kesti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman şirketi tarafından işletilen kent genelindeki açık ve kapalı otoparklara fahiş zam yapıldı. İzmir'de 1 Ocak'tan itibaren zamlı otopark ücretleri geçerli olmaya başladı.
Giriş Tarihi: 02.01.2026 07:38
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 07:39