İzmir'in göbeğinde 1500 yıllık sır açığa çıktı! Nazardan korunmak için öyle bir şey yapmışlar ki...
İzmir'de toprağın altından çıkan 1500 yıllık sır, kazı ekibini bile şaşırttı! Smyrna Antik Kenti'nde bulunan o gizemli odanın, aslında 'kem gözlere' karşı bir kalkan olduğu ortaya çıktı. 70 yıl sonra gün yüzüne çıkan ve üzerindeki 'Süleyman Düğümü' ile görenleri hayrete düşüren o yapının hikayesi...
Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:56