İzmit'teki kafede oğluyla birlikte vahşice dövülmüştü! Genç kadın SABAH'a konuştu: Önce para sonra ölüm tehdidi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci günü meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Meryem Yıldırım ile 20 yaşındaki oğlu Kaan İzal bulundukları kafede dehşeti yaşamıştı. Yan masada tartışarak küfürlü konuşan bir gruba 'Burada kadınlar var küfürlü konuşmayalım' uyarısında bulunan anne-oğul biri kadın, 2'si erkek 3 saldırgan tarafından öldüresiye darp edildi. Olayın ardından saldırgan 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı. SABAH'a konuşan Yıldırım, cezaevindeki şüphelinin yakınlarının kendisine ve ailesine önce para teklif ettiklerini kabul etmeyince de ölümle tehdit ettiklerini söyledi.

Hande ERDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 13:33
İzmit'te 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın birinci günü vakit geçirmek için gittikleri kafede tanımadıkları kişilerin saldırısına uğrayan anne-oğul kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Olayın ardından yüzü tanınmayacak hale gelen ve 8 saatlik ameliyat geçiren Meryem Yıldırım (39) biri tutuklu 2'si serbest olan şüpheliler hakkında uzaklaştırma talep ettiklerini söyleyerek 'Bana bunu yaşatanlar en ağır cezayı alsın' dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR"

Dehşeti yaşayan genç kadın SABAH'a konuştu: "Hiç tanımadığım insanlar tarafından kabusu yaşadım. 3 kişiydi bu saldırıyı gerçekleştirenler yalnızca biri cezaevinde, diğer ikisi serbest. Cezaevinde olan saldırganın yakınları benim yanıma ziyarete gelen insanları tehdit ediyorlar."

"Bana para teklif ettiler kabul etmedim bu kez de tehditlere başladılar. 2 çocuğum var onlar için endişeleniyorum. Uzaklaştırma kararı talep ettim ancak reddedildi benim ve ailemin can güvenliğinden endişe duyuyorum, ölmek istemiyorum zaten yaşadıklarım kabus gibi lütfen sesimi duyun."

"3 AYRI NOKTADA ŞİDDETE UĞRADIM"

"Tedavi sürecim devam ediyor. 6 ay izole bir hayat yaşamam gerekiyor. Şu anda terapi alıyorum tek başıma bu süreci atlatamıyorum. Ataklar geçiriyorum, kötü durumdayım. 8 saatlik bir ameliyat geçirdim, çok uzun sürdü yüzümde elmacık kemikleri, çenem, üst dişlerim hepsi kırık.

Beni öyle bir darp ettiler ki adeta gözleri dönmüştü. Kamera kayıtlarında hepsi mevcut 3 ayrı noktada şiddete uğradım. Marmaris'te yaşıyorduk biz babamın rahatsızlığı dolayısıyla 2 yıl önce İzmit'e yerleştik böyle bir kabusu yaşayacağım aklımın ucundan geçmezdi çok mağdur durumdayım. Bu caniler en ağır cezayı alsın."

18 YAŞINDA BAŞKA BİR KADINA DA SALDIRIDA BULUNDULAR

Mağdur avukatı Murat Ustabaşı konuyu titizlikle takip ettiklerini belirterek şunları söyledi; "Müvekkillerim Meryem Hanım ve oğlu Kaan Bey, hiçbir sebep yokken son derece ağır ve vahim bir saldırıya maruz kaldılar. Soruşturma dosyasında üç farklı şüpheli bulunmasına rağmen yalnızca bir şüpheli tutuklanmış, diğer şüphelilerden biri hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklama talep edilmesine rağmen serbest bırakılmasına karar verildi."

"Öte yandan, şüpheli iki erkek şahsın sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlarda bulunmaları ve şüpheli yakınlarının müvekkillerin yakınlarını arayarak tehditler savurmaları üzerine, savcılık aracılığıyla Valilik makamından koruma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca Kocaeli 1. Aile Mahkemesi nezdinde uzaklaştırma talebinde bulunulmuş; ancak Mahkeme, olayın "adli vaka" niteliğinde olduğu ve "kadına karşı şiddet" kapsamında değerlendirilmediği gerekçesiyle talebimizi reddetti."

"Bununla birlikte, müvekkillerim saldırıya uğramadan önce şüpheli şahısların başka bir kadına yönelik benzer bir saldırı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin aşırı derecede alkollü oldukları, bar önünde oturan 18 yaşındaki genç bir kadına da fiziksel saldırıda bulunarak yumruk attıkları ve sandalye fırlattıkları tespit edildi. Söz konusu mağdurun vekilliği de tarafımızca üstlenilmiş olup, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ayrıca suç duyurusunda bulunuldu."