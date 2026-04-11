İzmit'teki kafede oğluyla birlikte vahşice dövülmüştü! Genç kadın SABAH'a konuştu: Önce para sonra ölüm tehdidi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci günü meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Meryem Yıldırım ile 20 yaşındaki oğlu Kaan İzal bulundukları kafede dehşeti yaşamıştı. Yan masada tartışarak küfürlü konuşan bir gruba 'Burada kadınlar var küfürlü konuşmayalım' uyarısında bulunan anne-oğul biri kadın, 2'si erkek 3 saldırgan tarafından öldüresiye darp edildi. Olayın ardından saldırgan 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı. SABAH'a konuşan Yıldırım, cezaevindeki şüphelinin yakınlarının kendisine ve ailesine önce para teklif ettiklerini kabul etmeyince de ölümle tehdit ettiklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 13:33