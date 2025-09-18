Trend Galeri Trend Yaşam Jackie Chan İz Peşinde filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Aksiyon sinemasının unutulmaz isimlerinden Jackie Chan'in başrolünde yer aldığı İz Peşinde filmi, yabancı yapımları seven izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İlk gösterime girdiği dönemde büyük beğeni toplayan film, hem sürükleyici hikâyesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Jackie Chan İz Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Giriş Tarihi: 18.09.2025 17:08
Jackie Chan hayranlarının merakla beklediği İz Peşinde filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon türünde dikkat çeken yapım, yayın saati yaklaşırken sinemaseverlerin gündemine oturdu. "Jackie Chan İz Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bennie Chan Hong Kong'lu bir dedektiftir. 10 yıldan fazla bir zamandır kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong'un peşindedir. Bir gün Chan'in yeğeni Bai Shu, Wong mafyasıyla başını derde sokunca ona yardım edebilecek tek kişi olan, çok önemli bir cinayetin tek tanığı Amerikalı kumarbaz Connor Watts'ı bulmaya karar verir.

Birbirine hiç benzemeyen hatta tamamen zıt iki karakter Chan ve Watts Moğolistan'dan Çin'e, Makau'ya ve Hong Kong'a uzanan zorlu ve bir o kadar eğlenceli bir maceraya atılırlar.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLM OYUNCULARI KİMLER?
Jackie Chan İz Peşinde filminin oyuncu kadrosunda; Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan, Eric Tsang, Eve Torres gibi isimler yer alıyor.

