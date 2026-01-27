JANDARMA 3395 MUVAZZAF ASTSUBAY ALIMI: Jandarma muvazzaf astsubay temini başvuru ne zaman,şartlar ne?

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak (Geçici kayıt tarihinde mezuniyet belgesini / diplomasını ibraz etmeyen/edemeyen adayların kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.),

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere, eşdeğer bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

d. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2024-2025 yıllarında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

e. Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2024 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocukları] için bu puanların en az %80'ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak,

f. 01 Ocak 2026 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.), (2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir. Bu durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40'ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine tabidir.)],

g. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,