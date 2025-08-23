Trend Galeri Trend Yaşam JGK 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2025 Jandarma uzman erbaş alım başvuruları hangi tarihte, başvuru koşulları neler?

JGK 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2025 Jandarma uzman erbaş alım başvuruları hangi tarihte, başvuru koşulları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 bin uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Birçok farklı kadroda istihdamı sağlanacak personeller için alımlar jandarma, at bakıcısı, havacılık itfaiyeci, lojistik ve bando gibi çeşitli alt branşlar için yapılacak. Eğitim durumlarına göre ortaöğretim, ön lisans veya lisans mezunu olmaları ve KPSS puan şartı aranacak. Peki, 2025 yılı Jandarma uzman erbaş alım başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler olacak?

Giriş Tarihi: 23.08.2025 11:47
JGK 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2025 Jandarma uzman erbaş alım başvuruları hangi tarihte, başvuru koşulları neler?

Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla, Jandarma Genel Komutanlığı 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları tarafından gerçekleştirilebilecek. Adayların KPSS puanına sahip olmaları zorunlu olup, puanı olmayan mezunlar başvuruda bulunamayacak. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular hangi tarihlerde yapılacak ve başvuru şartları neler?

JGK 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2025 Jandarma uzman erbaş alım başvuruları hangi tarihte, başvuru koşulları neler?

JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 20 Ağustos - 3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, https://www.jandarma.gov.tr
adresine girerek "İşlemler" menüsünden 'Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları' bölümüne erişebilir ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI

JGK 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2025 Jandarma uzman erbaş alım başvuruları hangi tarihte, başvuru koşulları neler?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. 2026 yılı uzman erbaş teminine yönelik;
(1) Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023-2024 yıllarından birine ait KPSS puanının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri, j.lojistik (mesleki nitelikler) alt branşı için ise 2024 yılına ait KPSS puanının (P93, P94) 50 ve üzeri olması gerekmektedir.
(2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olması ve belgeyi başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2025) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2006 (dahil) - 01 Ocak 1998 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (20 Ağustos 2025) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (20 Ağustos 2020 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
f. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun "Uzman Erbaşlığa Geçirilme" başlıklı 5'inci Ek Maddesinde "Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu fikradaki şartları sağlayanlar; kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, aynı kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde olmak şartı ile uzman erbaşlığa nasbedilirler." hükmü doğrultusunda halen J.Gn.K.lığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve er olmak,
g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,
ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),
h. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

JGK 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2025 Jandarma uzman erbaş alım başvuruları hangi tarihte, başvuru koşulları neler?

1. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak,
i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
j. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
1. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
m. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikåp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkum olmamak,
n. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
ō. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
p. Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
r. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
s. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
ş. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),
t. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
u. Yukarıdaki şartlara ilave olarak uzman erbaş temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

JGK 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2025 Jandarma uzman erbaş alım başvuruları hangi tarihte, başvuru koşulları neler?

JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

JGK 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2025 Jandarma uzman erbaş alım başvuruları hangi tarihte, başvuru koşulları neler?