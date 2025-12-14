Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Jandarma operasyonunda şok kayıt! Ela Rümeysa Cebeci'den Cem Yılmaz'a skandal uyuşturucu videosu!

Son dakika haberleri: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ünlü isimleri hedef alan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında yürüttüğü soruşturmada yeni bri gelişme yaşandı. HaberTürk spikeri Ela Rumeysa Cebeci'nin telefonunda yapılan detaylı incelemede, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderilmiş bir video kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde Cebeci'nin, halk arasında likit esrar olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullanırken kendisini kaydettiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:21