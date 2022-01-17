Japon mühendisler en hızlı internet rekorunu kırdı!

Bir önceki rekor saniyede 178 terabit olarak ölçülmüştü. 2022'in ilk günlerinde yapılan denemede ise bu hız saniyede 319 terabite çıktı. Daha da önemlisi bu aktarım aralarında 3 bin kilometre olan iki nokta arasında gerçekleşti. Hızın 3 bin kilometre boyunca hiç düşmediği belitildi.