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Japon mühendisler en hızlı internet rekorunu kırdı!

Ülkeler en hızlı bilgisayar, en hızlı internet bağlantısı gibi konularda birbiriyle yarış içinde. Son olarak en hızlı internet rekoru kırıldı. Japon mühendisler saniyede 319 terabit hızına ulaşmayı başardı. Rekoru kıran mühendisler çıtayı ulaşılması zor bir seviyeye çekti. Yeni rekor denemesinde veri aktarımının yapıldığı iki nokta arasında 3000 km mesafe bulunuyordu.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 15:23
Japon mühendisler en hızlı internet rekorunu kırdı!

Bir önceki rekor saniyede 178 terabit olarak ölçülmüştü. 2022'in ilk günlerinde yapılan denemede ise bu hız saniyede 319 terabite çıktı. Daha da önemlisi bu aktarım aralarında 3 bin kilometre olan iki nokta arasında gerçekleşti. Hızın 3 bin kilometre boyunca hiç düşmediği belitildi.

Japon mühendisler en hızlı internet rekorunu kırdı!

Japon mühendisler dört çekirdekli optik bir fiber kullandı. Kablo birden çok dalgayı birleştirebiliyor. Kullanılan dört çekirdekli optik fiber kabloların günümüz teknolojisiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Japon mühendisler en hızlı internet rekorunu kırdı!

Rekoru kıran Japon mühendisler durmaya niyetli olmadıklarını söyledi. Elde edilen verilerin daha fazla hızın mümkün olduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

(NTV)

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