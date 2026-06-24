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Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan 'orman banyosu' nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…
Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan 'orman banyosu' nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…
Japonya'da 1982 yılından günümüze uygulanan "orman banyosu" (shinrin-yoku), son yıllarda dünya genelinde de yoğun ilgiyle karşılanıyor. Peki, Japonların sık sık yaptığı bu 'orman banyosu' nedir? İşte cevabı…
Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 16:11