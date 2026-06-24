Trend Galeri Trend Yaşam Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan 'orman banyosu' nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan 'orman banyosu' nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Japonya'da 1982 yılından günümüze uygulanan "orman banyosu" (shinrin-yoku), son yıllarda dünya genelinde de yoğun ilgiyle karşılanıyor. Peki, Japonların sık sık yaptığı bu 'orman banyosu' nedir? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 16:11
Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Orman banyosu, Japonca "shinrin-yoku" olarak bilinen ve ortamın havasını, seslerini ve atmosferini bilinçli olarak deneyimlemeyi sağlayan bir uygulamadır.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Bu yöntem yoğun şekilde yapılan egzersizden çok, doğa içerisinde yavaş tempoda yürüyüş ve farkındalık temelli zaman geçirmeye dayanır.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

ORMAN BANYOSU STRESİ AZALTIR MI?

Orman ortamında geçirilen zamanın stres üzerindeki etkisini araştıran araştırmacılar, bu deneyimin stres hormonlarının azalmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

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Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Japonya'da yapılan araştırmalarda doğada yürüyüş yapan kişilerin, kortizol seviyesinde düşüş, kalp atış hızında yavaşlama ve kan basıncında azalma tespit edildi.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

ORMAN BANYOSU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Mİ?

Yapılan bilimsel çalışmalar, orman ortamında vakit geçirmenin bağışıklık sisteminde görev yapan NK (Natural Killer) hücrelerinin aktivitesini artırabileceğini ortaya koyuyor.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Aynı zamanda bu hücreler, virüs bulaşmış ve anormal hücrelere karşı savunmada önemli rol oynuyor.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Araştırmacılar, ağaçlar tarafından salgılanan fitonsit adı verilen doğal bileşiklerin bu etkiyle ilişkili olabileceğini de değerlendiriyor.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

ORMAN BANYOSUNUN HAFIZA VE DİKKAT ÜZERİNDE NASIL BİR ETKİSİ VAR?

Doğa ortamları beynin sürekli maruz kaldığı yoğun uyaran yükünü azaltabiliyor.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Yapılan araştırmalarda doğada yaklaşık 45 dakika kadar yürüyen katılımcıların hafıza ve dikkat testlerinde şehir ortamında yürüyenlere kıyasla daha başarılı sonuçlar elde ettiği görülüyor.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Bu durum, doğanın zihinsel yorgunluğu azaltarak bilişsel performansı destekleyebileceğini gösteriyor.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

ORMAN BANYOSU RUH SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR MU?

Yapılan araştırmalar, doğa yürüyüşlerinin olumsuz düşünce döngülerinin azalmasına yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Özellikle depresyon ve anksiyete ile ilişkilendirilen "ruminasyon" seviyelerinde düşüş gözlemlenmesi, doğanın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine de işaret ediyor.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

ETKİLERİNİN ARKASINDAKİ NEDEN NEDİR?

Uzmanlar, orman banyosunun etkilerinin arkasında birkaç farklı mekanizma bulunduğunu ortaya koyuyor.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Doğal sesler, temiz hava, yeşil alanların psikolojik etkisi ve ağaçların yaydığı fitonsitler birlikte çalışarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu sonuçlar oluşturabiliyor.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

PEKİ ORMAN BANYOSU NASIL YAPILIR?

Orman banyosu için yoğun tempolu yürüyüş yapmak gerekmiyor.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Sessiz bir orman veya doğal alanda yürüyüş yapmak, çevreden gelen seslere kulak vermek, ağaçları gözlemlemek ve doğayla etkileşim halinde olmak, orman banyosu yapmak için yeterli oluyor.

Japonların sırrı buymuş meğer! Stresi sıfırlayan ’orman banyosu’ nedir? Bağışıklığı ve hafızayı çelik gibi yapıyor…

Uzmanlar, orman banyosu sırasında telefon ve diğer dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak kalınmasını öneriyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör