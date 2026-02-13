Jeffrey Epstein’ın akıl almaz yöntemi: Mendil kutularına gizli kamera talimatı ortaya çıktı!

İngiltere merkezli haber kanalı Sky News'in ortaya çıkardığı e-postalara göre hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın, Florida'nın Palm Beach kentindeki evine gizli kameralar yerleştirilmesi için çalışanlarına talimat verdiği ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler arasında yer alan yazışmalarda, hareket sensörlü kameraların mendil kutularına saklanarak eve yerleştirildiği ve çok sayıda videonun kaydedildiği anlaşıldı. İncelenen görüntülerde Epstein olduğu düşünülen bir kişinin kadınlarla görüştüğü anlar yer aldı.