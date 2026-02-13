Trend Galeri Trend Yaşam Jeffrey Epstein’ın akıl almaz yöntemi: Mendil kutularına gizli kamera talimatı ortaya çıktı!

İngiltere merkezli haber kanalı Sky News'in ortaya çıkardığı e-postalara göre hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın, Florida'nın Palm Beach kentindeki evine gizli kameralar yerleştirilmesi için çalışanlarına talimat verdiği ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler arasında yer alan yazışmalarda, hareket sensörlü kameraların mendil kutularına saklanarak eve yerleştirildiği ve çok sayıda videonun kaydedildiği anlaşıldı. İncelenen görüntülerde Epstein olduğu düşünülen bir kişinin kadınlarla görüştüğü anlar yer aldı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, Florida'daki evine gizli kameralar yerleştirmesi için çalışanlarına talimat verdiği ortaya çıktı. Sky News'in ulaştığı 2014 tarihli e-posta yazışmaları, skandalın perde arkasını gözler önüne serdi.

E-POSTALAR SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

İngiltere merkezli Sky News'in ulaştığı e-posta yazışmalarında, Epstein'ın Florida'nın Palm Beach kentindeki evine gizli video kameraları yerleştirmesi için çalışanına talimat verdiği görüldü.

Yardımcısının ise kameraları evdeki kağıt mendil kutularının içine saklamayı planladığını söylediği ortaya çıktı. Söz konusu e-postaların, ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen ay yayımlanan milyonlarca belge arasında yer aldığı belirtildi.

ÜÇ GİZLİ KAMERA ALALIM" TALİMATI

5 Şubat 2014 tarihli bir e-postada Epstein'ın çalışanına, "Hareket sensörlü, kayıt yapan üç gizli kamera alalım, teşekkürler." ifadeleriyle açık talimat verdiği aktarıldı.

Epstein'ın yardımcısı, beş saat sonra gönderdiği yanıtta "Jeffrey, hareket sensörlü kameradan zaten iki tane dün Fort Lauderdale'deki Spy Store'dan satın aldım, dün gece şarj ettim ve şu an nasıl çalıştıklarını çözmeye çalışıyorum… Şimdi onları Kleenex kutularının içine yerleştiriyorum." dedi.

VİDEOLAR FLORİDA'DAKİ OFİSİNDE ÇEKİLMİŞ

Sky News Veri ve Adli İnceleme ekibinin, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan binden fazla parçalanmış videoyu incelediği bildirildi. Videoların önemli bir bölümünün Epstein'ın Florida'daki evinde bulunan ofiste çekildiği tespit edildi.

İncelenen görüntülerden birinde, Epstein olduğu düşünülen bir adamın ofiste kadınlarla konuştuğu görüldü. Başka bir videoda ise bir kadının onun yanında diz çöktüğü anlar yer aldı. Ancak haberde görüntülerin ne zaman kaydedildiğinin henüz doğrulanamadığı ifade edildi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.