Jrokez kimdir, öldü mü, Oğuzhan Dalgakıran neden öldü? Yayıncı Jrokez hakkında trafik kazası ve yüksekten düşme iddiaları!

Yayıncı Jrokez trafik kazası ve yüksekten düşme iddiaları ile sosyal medyada konuşulmaya başlamıştı. Ekip arkadaşları tarafından dua istenirken Jrokez kimdir, neden öldü soruları yanıt arıyor. Kaza mı yaptı araştırılırken gözler diğer yayıncılara dönmüş durumda. Peki, Oğuzhan Dalgakıran öldü mü, kaç yaşında?

Jrokez kimdir, öldü mü soruları arama motorlarına yöneltilirken yayıncının takipçileri gözlerini sosyal medyaya çevirdi. Öncelikle trafik kazası geçirdiği yönünde haberler paylaşılırken daha sonra yüksekten düştüğü üzerine iddialar gündeme geldi. Ardından hayatını kaybettiği yönünde haberler yayılmaya başladı. Peki, Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran neden öldü?

OĞUZHAN DALGAKIRAN (JROKEZ) NEDEN ÖLDÜ?

Jrokez lakabıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran için ekip arkadaşları yayın takipçilerinden dua istedi. Öncelikle trafik kazası geçirdiği yönünde bilgilerin alındığı Jrokez'in yüksekten düşerek hayatını kaybettiği pek çok kaynaktan paylaşıldı.

Ünlü yayıncının evinin balkonundan düştüğü konuşulanlar arasında yer alıyor.

İşte, hayatına dair merak edilenler:

JROKEZ KİMDİR?

Jrokez lakabıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran 1999 doğumlu ve Mersinli olduğu bilgileri çeşitli kaynaklarda yer alıyor.

Instagram hesabından son olarak halsiz ve bitkin uyandığını paylaşan yayıncı takipçilerinden izin isteyerek yayınını iptal ettiğini paylaştı.

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl evlendiği görülen Oğuzhan Dalgakıran'ın eşi Aleyna Bozkurt ile pek çok paylaşımı bulunuyor.