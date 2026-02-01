Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Suriye’den Gazze’ye kritik gündem...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki kritik başlıkları ele alınacak. Toplantıda Suriye'deki yeni dönem, "Terörsüz Türkiye" hedefi, İran-ABD gerilimi, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler ile ekonomideki gelişmeler masaya yatırılacak. Kabine toplantısında Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarı önceleyen politikaları çerçevesinde sahadaki askeri ve diplomatik gelişmeler ele alınacak.