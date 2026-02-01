Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Suriye’den Gazze’ye kritik gündem...

Anlaşma doğrultusunda, Haseke ve Kamışlı'ya Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri girecek, Sınır kapıları ve güvenlik yapıları tek merkezden Şam yönetimi tarafından idare edilecek, Suriye genelinde idari ve askeri birlik sağlanacak. SDG unsurlarının ise üç tugaydan oluşan bir tümen ile Ayn el Arab'taki bir tugayın, Halep vilayetine bağlı Suriye ordusu tümenine dahil edilmesi öngörülüyor. Anlaşma kapsamında kalıcı ateşkesin sağlanması, askeri unsurların temas hatlarından çekilmesi ve iç güvenliğin merkezi yapılar tarafından yürütülmesi hedefleniyor.