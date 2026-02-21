Kabine değişikliği sonrası AK Parti dinamikleri: Teşkilatlar ve bürokrasi "mesaj olarak" algıladı

Makamların geçiciliği, hizmetin ve davanın esas olduğu gerçeği bir kez daha hatırlandı. AK Parti'ye mensubiyetin aktif görev sırasında sergilenen performans kadar nadasa çekildikten sonra izlenen çizgi ile doğrusal bağlantısı da hafızalarda tazelendi. AK Parti'nin lügatinde, "Makama gelince şükran duygusu, makamdan alınınca küskünlük hissi" olamayacağı yeniden kayda geçti.

Unutulmaması gerekiyor ki...

Her biri ayrı ayrı değerli olan, vazifesini yapmaya çalışan siyasi ve bürokratik isimlerin hepsi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manen borçlu konumdalar. Birçoğu, hayal bile etmedikleri makamlara Erdoğan sayesinde geldiler. "Sayesinde" demekten kastım... Erdoğan'ın büyük mücadelesinin açtığı alanda çalışmanın, tarihe tanık olmanın, tarihi kararlara imza atmanın onur ve gururunu yaşadılar. Elbette, lidere bağlılık ile takdir ve tensiplerine teşekkür edilmesi, bizim siyasi kültürümüzde "olması gereken" durumu da tanımlar. Oysa asıl teşekkür biçimi, millete ve memlekete hizmet anında görülür ve oradan ölçülür. "Eser ve hizmet siyaseti", "halkla hemhal olmak", "derde derman bulmak..." Bütün bu süreçleri ilk günkü heyecan ve sorumlulukla yerine getirmek... Her gün yüzlerce talep ve beklentiyi yönetmek... İddia ve iftiralar karşısında dik durmak... İtibar suikasti girişimlerine rağmen kendinden ve yaptığı işten emin olmak... Hakikaten kolay değil! Lâkin AK Parti'nin öncülük ettiği Türkiye Yüzyılı davasında, "Vicdan ve merhamet" pusulası ile "milletin feraseti" en kritik anlarda yol gösterici oldu...