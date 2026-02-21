Trend
Kabine değişikliği sonrası AK Parti dinamikleri: Teşkilatlar ve bürokrasi "mesaj olarak" algıladı
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında yaşanan görev değişimi sonrası AK Parti dinamikleriyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Okan Müderrisoğlu, "Gerek Cumhur İttifakı'ndaki siyasal davranış tarzının gerekse AK Parti kadrolarının Cumhurbaşkanımıza yük olmayacağı, yükünü alması gereken kritik kavşağa yaklaşıyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 21.02.2026 08:00
Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 08:02