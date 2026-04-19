KABİNE TOPLAMTISI TARİHİ: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, gündem maddeleri neler?

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için hazırlıklar tamamlandı. Tarih ve saat detaylarının kesinleşmesiyle birlikte, kritik toplantıya yönelik beklenti de arttı. Ekonomik gelişmelerden dış politikadaki son duruma, güvenlik konularından toplumsal başlıklara kadar geniş bir gündemle toplanacak Kabine'de alınacak kararların, önümüzdeki sürece yön vermesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2026 17:17
Türkiye gündeminde öne çıkan başlıkların ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının tarihi ve saati netleşirken gözler alınacak kararlara çevrildi. Ekonomi politikaları, dış gelişmeler ve iç gündemdeki önemli konuların masaya yatırılması beklenen zirve, kamuoyunda yakından takip ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 15.30'da toplanarak gündemdeki önemli konuları değerlendirecek.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Toplantının ana gündeminde hem iç hem de dış politikadaki güncel gelişmeler yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası alınabilecek önlemler ve benzer olayların önüne geçilmesine yönelik adımların masaya yatırılması bekleniyor.

Öte yandan İran ile İsrail arasındaki gerilimin bölgesel etkileri, özellikle ekonomiye yansımaları da toplantıda ele alınacak başlıklar arasında bulunuyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, "terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar ve Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi öngörülüyor.

