Kabine toplanıyor! İşte masadaki kritik konular: Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı?

İRAN–ABD GERİLİMİ VE BÖLGESEL YANSIMALAR

Kabine toplantısında Ortadoğu'da tansiyonu yükselten İran–ABD gerilimi ve bölgesel gelişmelere de geniş yer ayrılacak. ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidinin gündemdeki yerini koruduğu bir dönemde, Türkiye'nin hem İran hem de ABD ile sürdürdüğü diplomatik temasların yansımaları değerlendirilecek.