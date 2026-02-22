Kabine toplanıyor! İşte masadaki kritik konular: Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün (pazartesi) gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikadan ekonomiye kadar birçok kritik başlık ele alınacak. Toplantının ana başlıklarını "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımlar ile bölgesel gelişmeler oluşturuyor. Öte yandan milyonlarca emeklinin gözü ise 4 bin TL'lik bayram ikramiyesine çevrildi. İkramiyelerde artış yapılıp yapılmayacağı Kabine'de ele alınacak konular arasında bulunuyor.