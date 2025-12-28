KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ: Kabine Toplantısı hangi tarihte gerçekleştirilecek, bu hafta var mı?

Macaristan ile 10 milyar dolar ticaret hedefi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık'ta Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı vesilesiyle Macaristan Başbakan Viktor Orban ve heyetini İstanbul'da ağırladıklarını dile getirdi.
Toplantılar neticesinde ilişkileri bir üst noktaya taşıyacak 16 anlaşmanın imzalandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamıza çok az kaldı. Sayın Orban ile bu rakamı 10 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına da çok önemli katkılar yapıyor. Mayıs 2025'te Budapeşte'de düzenlenen gayri resmî zirve Avrupa Birliği sınırları içerisinde yapılan ilk Türk Dünyası Zirvesi olarak tarihe geçti." diye konuştu.
"Uluslararası toplum ve kuruluşlar, sorunları çözmek yerine seyretmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Aralık'ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen İnsanlık İçin Güçlü Türkiye programına katıldıklarını vurguladı.
1948'de ilan edilen bu önemli belgedeki ilke ve değerlerin insan merkezli medeniyet mimarisinin tam kalbinde yer aldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören inanç ve kültür değerlerimiz, milletimizin insana odaklanmasını asıl yatırımı insana yapmasını, dünyaya hak, adalet ve merhamet penceresinden bakmasını adeta zorunlu kılmıştır. Bölgemizde son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda yaşam hakkı başta olmak üzere beyannamenin ayaklar altına alındığını görüyoruz. İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca işlediği savaş ve soykırım suçları bunun en somut delilidir. Aynı şekilde komşumuz Suriye'de Baas rejimi 13,5 sene boyunca kimyasal saldırılardan işkencelere varıncaya kadar insan haklarına ilişkin ne kadar kural, kaide, değer, ilke, norm varsa hepsini ihlal etmiştir. Uluslararası toplum ve kuruluşlar, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen bu ihlallerin önüne geçememiş, sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye, devleti ve milletiyle Gazze'de, Suriye'de, Somali'de, Yemen'de, Libya'da, hülasa kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz."
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu'na iştirak ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek çalışma barışı gerekse sosyal diyaloğun oluşması ve sürdürülmesinde aktif sorumluluk üstlenen TİSK camiasına teşekkür etti.
TİSK Genel Kurulu'nun ardından, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığını İlanının 30. Yıl Dönümü etkinliklerine katılmak üzere Aşkabat'a gittiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ile ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde her geçen gün güçlendiğini vurguladı.
İş insanlarının Türkmenistan'ın bağımsızlığından bu yana 55 milyar dolar tutarında, bini aşkın projeyi başarıyla tamamladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, hâlihazırda firmaların 10 milyar dolar büyüklüğünde 19 projeyi başarıyla yürüttüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında 2 milyar doları aşan ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara yükseltmenin gayreti içinde olduklarını dile getirdi.
Türkmenistan'da, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un yanı sıra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkmen kardeşlerimizle iş birliğimizi gelecekte daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.
"Tersanelerimiz, küresel gemi siparişlerinde 9'uncu sıraya yerleşti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımlarla ilgili kapsamlı bir sunumu olduğunu aktardı.
"Türkiye'yi denizcilikte küresel aktör hâline getirmek için yatırımlarımızı artırıyor, filomuzu büyütüyor, uluslararası iş birliklerimizi derinleştiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2025'in ilk yarısında 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak, dünya deniz ticareti filo listesinde 10'uncu sıraya yükseldiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımıza bu yıl ilk kez Aliağa Limanımızı da ekledik. 2025 sonu itibarıyla limanlarımızda elleçlenen yük miktarının 550 milyon tona ulaşmasını öngörüyoruz. Sayısını 85'e çıkardığımız tersanelerimiz, dünyanın dört bir yanından aldığı 61 gemi siparişiyle küresel gemi siparişlerinde 9'uncu sıraya yerleşti. Dünyanın en büyük tam elektrikli feribotu, ilk bataryalı tam elektrikli liman römorkörü, dünyanın ilk yüzer balık çiftliği ve Türk donanma tarihindeki ilk havuzlu helikopter gemisi gibi gurur projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz.
Deniz dibi kıyı yapıları ve balıkçı barınakları tarama faaliyetlerimiz sürüyor. Bunun yanında 'yol medeniyettir' şiarıyla ulaştırma yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 'Ne kadar çok yol yaparsak, trafik o kadar çok sıkışır' diyen beceriksizler gibi olmadık. İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına kamu olarak yaklaşık 300 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 30 bin 14 kilometreye çıktı. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz 3 bin 796 kilometreyi buldu. Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık. Toplam 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. Ayrıca 2 bin 971 kilometre uzunluğunda demir yolu ağını, toplam 10 bin 561 kilometre uzunluğunda elektrikli ve sinyalli hattı milletimizin hizmetine sunduk. 11 bin 668 kilometre uzunluğundaki demir yollarımızı komple yeniledik."