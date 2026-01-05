Kabine Toplantısı kararları 5 Ocak 2026: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Yeni yılın ilk günlerinde şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aziz vatandaşlarımız, gerçekten büyük bir aileyiz. Ankara, Adıyaman, Trabzon Bursa, Tekirdağ neyse dünyanın farklı noktalarında mücadele veren milyonlarca insan da vatandaşımızdır. 86 Milyon olarak hepimiz biriz, kardeşiz ve beraberiz.

Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır. Ama biz bu oyunlara gelmeyeceğiz.

86 milyon hep beraber yıkılmaz, aşılmaz, sarsılmaz bir duvar olacağız.

Her kim ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek bir yapı içindeyse Türkiye milletinin dostu değil yeminli bir hasımdır. Türk ve Türkiye düşmanlarının sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz.

On yıllardır mücadele ettiğimiz terör belası, Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist bir prangadır. Terör belasından ebediyen kurtulma konusunda önemli bir fırsat yakaladık. Bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz.