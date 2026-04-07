KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 6 NİSAN | Kabine gündemindeki konu başlıkları neler, hangi kararlar alındı?

"EKONOMİ YAKIN TARİHİN EN AĞIR ŞOKLARINDAN BİRİYLE YÜZLEŞİYOR"

Muhalefetin israf diyerek 'ne gerek var' diyerek kötülediği yatırımlarımız bugün görüyoruz ki küresel rekabette çok avantajlı bir konuma getiriyor. İran'a yönelik saldırıların başlamasıyla küresel ekonomi yakın tarihin en ağır şoklarından biriyle yüzleşiyor. Hürmüz Boğazı fiilen kapandı.

Hürmüz dünyadaki petrolün yüzde 20'sinin ve doğalgazın çok önemli kısmının taşındığı kritik bir hattır. Mesele sadece enerjide değildir petrokimya ürünleri, gübre, ilaç hammaddeleri ve helyum gibi birçok kritik mamul de bu boğazdan geçiyor. Hürmüz'ün kapanması enerji, tarım, sanayi, teknolojiye küresel ekonomiyi derinden sarsıyor. Mesela Avrupa'nın son 30 günde fosil yakıt faturası 17 milyar dolar kabardı. Doğalgaz fiyatı yüzde 100, petrol ise yüzde 60 oranında artış kaydetti.

"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, TEDARİK VE DEPOLAMA NOKTASINDA BİR SORUNUMUZ YOK"

Dünyaya göz attığımızda tıpkı salgın döneminde olduğu gibi bazı ülkelerde akaryakıta kota getirildiğini, okulların belirli günlerde kapatıldığını, kamu hizmetlerinin kısıtlanmasının tartışıldığını görüyoruz. Hamdolsun Türkiye bu karamsal tablonun dışındadır. Enerji arz güvenliği, tedarik ve depolama noktasında bir sorunumuz yok. Türkiye'nin Basra ve Hürmüz geçişli LNC tedariki bulunmuyor. Yüzde 10'luk petrol ve ithalatımız buradan gelmesine karşın bunlar bizim kolayca yönetebileceğimiz alanlardır.