Kabine Toplantısı kararları 9 Mart 2026: İşte toplantı sonrası Başkan Erdoğan’dan açıklamalar

"TÜRKİYE HER ALANDA GÜÇLÜDÜR"

Ana muhalefetin başındaki zatın söylemlerini ibretle takip ediyoruz, böyle bir dönemde halen polemik peşinde koşan bu şahsı aziz milletimin ferasetine havale ediyorum.

Türkiye, her alanda güçlüdür muktedirdir, her türlü saldırıyı püskürtecek kapasiteye ve kudrete sahiptir. Gün sorumluluk bilinci ile hareket etme, en azından bölgemiz bu tehlikeyi atlatana kadar biraz daha sağduyulu davranma günüdür.

(ABD-İsrail'in İran'a saldırısı) İlk günden itibaren yoğun diplomasi trafiği içindeyiz. Krize çıkış yolu bulabilmek amacıyla 16 liderle görüşmemiz oldu

Proaktif bir yaklaşımla attığımız adımlar sayesinde piyasalarımız sağlıklı bir şekilde işlemeye devam ediyor