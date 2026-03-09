Trend Galeri Trend Yaşam Kabine Toplantısı kararları 9 Mart 2026: İşte toplantı sonrası Başkan Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda iç güvenlik, dış politika ve ekonomi başlıklarının ele alındı. İşte, Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan açıklamalar:

Giriş Tarihi: 09.03.2026 19:25 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 19:27
KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İran krizinin yansımalarını ele aldık. Ekonomiden ticarete, sınır güvenliğine uzanan yelpazede krizin olası etkilerini değerlendirdik

Hükümet olarak 28 Şubat'tan beri tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Kriz yönetiminde deneyim sahibi kadrolarımızla bütün gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Türkiye'nin güvenliğini, 86 milyonun huzurunu temin etmek en büyük hassasiyetimizdir.

"TÜRKİYE HER ALANDA GÜÇLÜDÜR"

Ana muhalefetin başındaki zatın söylemlerini ibretle takip ediyoruz, böyle bir dönemde halen polemik peşinde koşan bu şahsı aziz milletimin ferasetine havale ediyorum.

Türkiye, her alanda güçlüdür muktedirdir, her türlü saldırıyı püskürtecek kapasiteye ve kudrete sahiptir. Gün sorumluluk bilinci ile hareket etme, en azından bölgemiz bu tehlikeyi atlatana kadar biraz daha sağduyulu davranma günüdür.

(ABD-İsrail'in İran'a saldırısı) İlk günden itibaren yoğun diplomasi trafiği içindeyiz. Krize çıkış yolu bulabilmek amacıyla 16 liderle görüşmemiz oldu

Proaktif bir yaklaşımla attığımız adımlar sayesinde piyasalarımız sağlıklı bir şekilde işlemeye devam ediyor

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul, piyasaların güvenli işleyişini güvence altına alacak düzenlemeleri süratle hayata geçirdi

Enerji arz güvenliğinde yaptığımız yatırımlar, imzaladığımız anlaşmalar ve aldığımız önlemler sayesinde herhangi bir riskle karşı karşıya değiliz MB rezervleri 200 milyar dolar civarında, finansal sistemimiz, sağlam sermaye yapısı ve güçlü likiditesiyle her türlü riski absorbe edebilecek kapasitede

"MUHTEMEL TEHDİTLERE KARŞI HAVA SAHAMIZI 7/24 GÖZLEMLİYORUZ"

Ülkemizde tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda Allah'ın izniyle bir sorun yaşanmayacağını düşünüyoruz İran sınırındaki 3 gümrük kapımızda herhangi bir sorun ya da yoğunluk bulunmuyor

F-16'larımız, havadan erken ihbar ve tanker uçaklarımızla muhtemel tehditlere karşı hava sahamızı 7/24 gözlemliyoruz. Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak, son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor.

