Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 5 Ocak 2026 tarihli toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın konuşması

2026 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam oranlarının netleştiği bugün, Kabine'nin ana gündemini ekonomi oluşturuyor. Sınır ötesi operasyonlar, Suriye'deki son durum ve diplomatik temaslar da masadaki diğer kritik başlıklar arasında. Peki, Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? İşte yılın ilk toplantısından öne çıkan başlıklar.