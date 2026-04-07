KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI! 6 Nisan 2026 Kabine toplantısında hangi kararlar alındı?

Kabine Toplantısı ne zaman merak edilen konular arasında yer alıyor. 6 Nisan 2026 tarihli toplantının gündeminde hangi başlıkların yer alacağı da yakından takip ediliyor. Ekonomik gelişmeler, iç ve dış politikaya dair önemli kararların masaya yatırılması beklenirken, toplantı sonrası yapılacak açıklamalar dikkatle izleniyor. Kabine toplantısında ele alınacak konu başlıkları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2026 11:06
Kabine Toplantısı ne zaman sorusu 6 Nisan 2026 itibarıyla gündemdeki yerini koruyor. Özellikle ekonomi, güvenlik ve dış politika başlıklarının ele alınacağı toplantı yoğun şekilde araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde birçok kritik başlığın yer alması bekleniyor. İşte, 6 Nisan 2026 Kabine toplantısının gündemi ve öne çıkan konu başlıkları;

Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından kabine kararları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye ana muhalefetin beyhude çabasıyla yapay gündemlere kapılmadan hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Hükümetimiz gündemine hakimdir. Bize kimse gündem dayatamaz. Kimse Türkiye'nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz, enfekte edemez. Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken ya da ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum.

Biz ülkemizin itibarını hem ulusal hem de uluslararası ölçekte artırmanın mücadelesini veriyoruz. Önümüze bakıyoruz, Türkiye'yi güçlü, büyük ekonomisiyle küresel oyuncu haline getirmeye bakıyoruz. Teknolojiden ulaştırmaya, iletişimden tarıma geniş yelpazede eser ve hizmet maratonumuzu sürdürdük.

"EKONOMİ YAKIN TARİHİN EN AĞIR ŞOKLARINDAN BİRİYLE YÜZLEŞİYOR"

Muhalefetin israf diyerek 'ne gerek var' diyerek kötülediği yatırımlarımız bugün görüyoruz ki küresel rekabette çok avantajlı bir konuma getiriyor. İran'a yönelik saldırıların başlamasıyla küresel ekonomi yakın tarihin en ağır şoklarından biriyle yüzleşiyor. Hürmüz Boğazı fiilen kapandı.

Hürmüz dünyadaki petrolün yüzde 20'sinin ve doğalgazın çok önemli kısmının taşındığı kritik bir hattır. Mesele sadece enerjide değildir petrokimya ürünleri, gübre, ilaç hammaddeleri ve helyum gibi birçok kritik mamul de bu boğazdan geçiyor. Hürmüz'ün kapanması enerji, tarım, sanayi, teknolojiye küresel ekonomiyi derinden sarsıyor. Mesela Avrupa'nın son 30 günde fosil yakıt faturası 17 milyar dolar kabardı. Doğalgaz fiyatı yüzde 100, petrol ise yüzde 60 oranında artış kaydetti.

"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, TEDARİK VE DEPOLAMA NOKTASINDA BİR SORUNUMUZ YOK"

Dünyaya göz attığımızda tıpkı salgın döneminde olduğu gibi bazı ülkelerde akaryakıta kota getirildiğini, okulların belirli günlerde kapatıldığını, kamu hizmetlerinin kısıtlanmasının tartışıldığını görüyoruz. Hamdolsun Türkiye bu karamsal tablonun dışındadır. Enerji arz güvenliği, tedarik ve depolama noktasında bir sorunumuz yok. Türkiye'nin Basra ve Hürmüz geçişli LNC tedariki bulunmuyor. Yüzde 10'luk petrol ve ithalatımız buradan gelmesine karşın bunlar bizim kolayca yönetebileceğimiz alanlardır.

"GIDA ARZ GÜVENLİĞİNDE HİÇBİR SORUN YAŞAMAYACAĞIZ"

Kaynak çeşitlendirme politikamızın değeri bugünler de anlaşılmaktadır. Gübre ve hammadde tedariklerimizi çok önceden yapmıştık. Savaştan bu yana üre gübresi temini için gümrük vergisini sıfıra indirdik. Bazı gübre cinslerinde gümsür vergisini sıfırladık. Ayrıca antrepolarda bulunan üre gübresinin Türkiye üzerinden yurt dışına transitini ve yeniden ihracını durdurduk. Gübre gibi tarımsal üretim girdilerinde sıkıntımız yoktur. Aldığımız tedbirler sayesinde inşallah gıda arz güvenliğinde de hiçbir sorun yaşamayacağız. Savaş fırsatçılarına yönelik denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.

"KÜRESEL PETROL FİYATLARINDAKİ SERT ARTIŞ KARŞISINDA VATANDAŞIMIZA KORUMA KALKANI OLUŞTURDUK"

Hini hacette kullanmak amacıyla biriktirdiğimiz rezervlerimiz aynı şekilde yeterli ve güçlüdür. Dış borcumuzun ve toplam dış finansman ihtiyacımızın milli gelire oranı tarihsel ortalamaların altındadır. Dış dengeden bütçe disiplinine, Merkez Bankası rezervlerinden bankacılık sektörüne kadar temel göstergelerde geçmişte karşılaşılan dış şoklara kıyasla çok daha sağlam noktadayız. Krizin ekonomiye, piyasaya menfi etkilerini proaktif yaklaşımla sınırlı tutmaya gayret ediyoruz. Savaşın başlamasından 5 gün sonra eşel mobil sistemini devreye aldık. Küresel petrol fiyatlarındaki sert artış karşısında vatandaşımıza koruma kalkanı oluşturduk. Motorinde 17 lira benzinde 12 liraya yakın artış pompaya yansıtılmadı. Şimdiye kadar toplam 50 milyar lirayı bulan ek maliyet eşer mobil sayesinde devletimiz tarafından sunvanse edilmiş oldu.

"REEL SEKTÖRÜN NAKİT AKIŞINI KORUMAYI HEDEFLİYORUZ"

Elbette herşey güllük gülistanlık demiyoruz. Bölgemizdeki savaşın küresel ticarete yansımalarından ihracat boyutunda kuşkusuz biz de etkileniyoruz. Biz üretim, ihracat, turizmi ayakta tutan işletmelerimizi güçlü desteklerle koruyor bu fırtınalı dönemi atlatmalarına yardımcı oluyoruz. Hafta sonu yeni bir paketi daha kamuoyumuzla paylaştık. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kefalet desteğiyle turizmde yeni bir kredi imkanını devreye aldık. Bu kredinin toplam büyüklüğü 120 milyar liradır. Turizm işletmecilerine 60 milyar, ihracatçılara 42 milyar lira ve katılım finansman alanında ek 12 milyar lira limit tanıdık. Reel sektörün nakit akışını korumayı hedefliyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZ ENDİŞEYE KAPILMASIN"

Dezenenflasyon programımızda herhangi taviz sözkonusu değildir. İstihdam, üretim ve ihracatın korunması bu süreçte de önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Vatandaşlarımız endişeye kapılmasın, iş dünyamız müsterih olsun. Türkiye stratejik coğrafyası, güçlü ve modern altyapısı ile İstanbul Finans Merkezi ile yeni dönemin doğal cazibe merkezinden biri olmaya namzettir. Dünyanın önde gelen şirketleriyle gerçekleştirdiğimiz toplantımızda bunun emarelerini bizzat gördük. Yurt dışında bunun sinyallerini şimdiden almaya başladık.

Ülkemizde düşmanlığıyla bilinen yabancı medya organlarında bile Türkiye'nin yıldızı parlayan ülke olacağına dair haberler yazılıyor. Ekonomi kurmay ekibimiz şu an Türkiye'yi çok uluslu şirketler için bölgesel yönetim merkezi olarak güçlü şekilde konumlandırmakta. Salgın döneminde olduğu gibi bu küresel krizin de ülkemizin önünde yeni kapılar açacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye Nisan ayına 5 G teknolojisiyle buluşmanın gururuyla girdi. 5 G'nin hazırlıklarını bundan 10 yıl önce 2016'da başlatmış, 2018'de ilk testlerimizi yapmıştık. 2019'dan sonra Gazi Meclisimiz, stadyumlarımız, geniş katılımlı organizasyonlarda pilot uygulama olarak kullanıma açmıştık.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Hükümetimiz gündemine hakimdir, bize kimse gündem dayatamaz. Hangi bahaneyle olursa olsun kimse Türkiye'nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz.

Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken veya ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum.

Biz, yatırıma, üretime, hizmete, kalkınmaya gitmesi gereken kaynakları hortumlayanlarla hukuk dairesi içinde mücadele etmenin çabasındayız.

Bölgemizde krizler, çatışmalar yaşanırken bizim tek gündemimiz vardır o da ülkemizi bu ateşten uzak tutmak, milletimizin sofrasındaki ekmeğini büyütmektir.

Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların gelecek planlamalarında bir istikrar adası, güvenli liman olarak öne çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Hürmüz'ün kapanması yalnızca bir sektörü değil, enerjiden tarıma, sanayiden teknolojiye her alanda küresel ekonomiyi derinden sarsıyor.

Enerji arz güvenliği, tedariki ve depolama noktasında bir sorunumuz yok.

Fahiş fiyat artışlarıyla milletin ekmeğine kan doğrayan savaş fırsatçılarına yönelik denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.

Gübre gibi tarımsal üretim girdilerinde sıkıntımız yoktur. Aldığımız tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğinde de hiçbir sorun yaşamayacağız.

Şimdiye kadar toplam 50 milyar lirayı bulan ek maliyet, eşel mobil sistemi sayesinde devletimiz tarafından sübvanse edilmiş oldu.

Ekonomi kurmay ekibimiz Türkiye'yi çok uluslu şirketler için bölgesel yönetim merkezi olarak güçlü bir şekilde konumlandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

28 Şubat'ta başlayan savaş diplomatik çabalara rağmen can almaya devam ediyor.İsrail hükümeti savaşı sonlandırmaya dönük her girişimi baltalamayı sürdürüyor.

İsrail, Mescid-i Aksa'yı kapalı tutarak, Filistinli mahkumlara idam cezası getirerek, Lübnan ve Suriye'de gerilimden beslenen ülke olduğunu tescil ediyor.

Türkiye olarak İran'ı ve Körfez'i etkileyen bu savaşın ilk gününden beri kardeşlik hukukumuzun gereklerini en güzel şekilde yerine getirdi.