Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? 23 Şubat Kabine gündemi maddeleri ve konu başlıkları
Bakanlar Kurulu 3 haftanın ardından yeniden bir araya geliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan Kabine'nin gündem maddeleri ve konu başlıkları merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.02.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 09:39