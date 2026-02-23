Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? 23 Şubat Kabine gündemi maddeleri ve konu başlıkları

İÇ VE DIŞ POLİTİKA

Kabine toplantısında, TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor Kabine de ele alınacak. Meclis'ten çıkan rapor doğrultusunda ilerleyen günlerde atılması planlanan adımların çerçevesi değerlendirilecek.

Toplantıda İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani kriz Kabine'nin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Ramazan ayında bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları istişare edilecek. Türkiye'nin diplomatik girişimleri, ateşkes çabaları ve insani yardımların son durumu ele alınacak.

Kabine toplantısında Ortadoğu'da tansiyonu yükselten İran–ABD gerilimi ve bölgesel gelişmelere de geniş yer ayrılacak. ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidinin gündemdeki yerini koruduğu bir dönemde, Türkiye'nin hem İran hem de ABD ile sürdürdüğü diplomatik temasların yansımaları değerlendirilecek.