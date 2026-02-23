Trend Galeri Trend Yaşam Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? 23 Şubat Kabine gündemi maddeleri ve konu başlıkları

Bakanlar Kurulu 3 haftanın ardından yeniden bir araya geliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan Kabine'nin gündem maddeleri ve konu başlıkları merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

Bugün kritik başlıklarla toplanacak olan Kabine'de ekonomideki, iç ve dış politikadaki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantı sonrası alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

KABİNENİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Bugünkü toplantıda infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler masaya yatırılacak.

İran-ABD gerilimi, Gazze'deki son gelişmeler, enflasyonla mücadele, emekli bayram ikramiyesi zammı gibi konuların da değerlendirilmesi bekleniyor.

İÇ VE DIŞ POLİTİKA

Kabine toplantısında, TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor Kabine de ele alınacak. Meclis'ten çıkan rapor doğrultusunda ilerleyen günlerde atılması planlanan adımların çerçevesi değerlendirilecek.

Toplantıda İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani kriz Kabine'nin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Ramazan ayında bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları istişare edilecek. Türkiye'nin diplomatik girişimleri, ateşkes çabaları ve insani yardımların son durumu ele alınacak.

Kabine toplantısında Ortadoğu'da tansiyonu yükselten İran–ABD gerilimi ve bölgesel gelişmelere de geniş yer ayrılacak. ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidinin gündemdeki yerini koruduğu bir dönemde, Türkiye'nin hem İran hem de ABD ile sürdürdüğü diplomatik temasların yansımaları değerlendirilecek.

EKONOMİ BAŞLIKLARI

Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadelede gelinen aşama incelenecek. Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimleri değerlendirilecek, fiyat istikrarını sağlamak için atılan adımlar, denetim mekanizmaları toplantıda masaya yatırılacak.

Emeklilerin 4 bin TL'lik bayram ikramiyesine bir zam yapılıp yapılmayacağı da görüşülmesi beklenen konular arasında yer alıyor.