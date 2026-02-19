Trend Galeri Trend Yaşam Kaçakçıların elinde korku içindelerdi! Şimdi Bursa'da emin ellerdeler: Makak yavrularını elleriyle böyle besliyorlar...

Kaçakçıların elinde korku içindelerdi! Şimdi Bursa'da emin ellerdeler: Makak yavrularını elleriyle böyle besliyorlar...

Bursa'da polis ekiplerince ele geçirilen 3 minik makak yavrusu, yaşadıkları kötü günlerin ardından kendileri için hazırlanan özel yuvada sevgiyle karşılandı. Uzman veteriner hekimlerin gözetiminde adeta bir bebek gibi bakılan yavruların, ellerle beslendikleri o anlar izleyenlerin içini ısıttı. Sağlık kontrolleri ve özel beslenme programları titizlikle takip edilen miniklerin, hayata yeniden tutundukları o kareler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İşte Bursa'daki güvenli yuvalarında objektiflere yansıyan o şefkat dolu görüntüler…

AA
Giriş Tarihi: 19.02.2026 16:20 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 16:22
Bursa'da gerçekleştirilen denetimlerde koruma altına alınan 3 makak maymunu yavrusu, 7 gün 24 saat gözetim altında tutulurken, gelişimleri veteriner hekimlerce yakından izleniyor.-

Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı barındırıldığı belirlenip el konulan 8 aylık 3 makak maymunu yavrusu, Karacabey ilçesindeki bir hayvan kurtarma ve rehabilitasyon merkezinde tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındı.

Polis ekiplerince ocak ayında Bursa'da yapılan denetimlerde yasa dışı barındırıldığı tespit edilen 8 aylık 3 makak maymunu yavrusu ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Karacabey ilçesinde bulunan bir hayvan kurtarma ve eehabilitasyon merkezine getirilen makak maymunu yavruları, sağlık kontrolünden geçirildi.

İlk muayenelerinde genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen maymunlar, 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Günde 2 öğün elma, armut, havuç, ayva gibi meyvelerle birlikte fıstık ve merkezin fırınında özel olarak üretilen ekmeklerle beslenen maymunların gelişim süreçleri veteriner hekimlerce yakından takip ediliyor.

"HER GÜN SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR"

Merkezde görevli şef Azizcan Sezer, makak yavrularının gelişim süreçlerinin yakından takip edildiğini söyledi.

Maymunlara özel bir beslenme programı uygulandığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Yavrulara günde iki öğün besleme yapıyoruz. Elma, armut, havuç ve ayva gibi meyve ve sebzelerin yanı sıra fıstık veriyoruz.

Merkezimizde özel olarak üretilen ekmeklerle birlikte her bir yavruya günlük 400 ila 500 gram arasında yiyecek sağlanıyor.

Veteriner hekimlerimiz tarafından her gün sağlık kontrolleri yapılıyor, haftalık kilo artışları düzenli olarak takip ediliyor."

İŞTE MAMAK YAVRULARININ KALPLERİ ISITAN GÖRÜNTÜLERİ!