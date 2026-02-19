Trend
Kaçakçıların elinde korku içindelerdi! Şimdi Bursa'da emin ellerdeler: Makak yavrularını elleriyle böyle besliyorlar...
Bursa'da polis ekiplerince ele geçirilen 3 minik makak yavrusu, yaşadıkları kötü günlerin ardından kendileri için hazırlanan özel yuvada sevgiyle karşılandı. Uzman veteriner hekimlerin gözetiminde adeta bir bebek gibi bakılan yavruların, ellerle beslendikleri o anlar izleyenlerin içini ısıttı. Sağlık kontrolleri ve özel beslenme programları titizlikle takip edilen miniklerin, hayata yeniden tutundukları o kareler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İşte Bursa'daki güvenli yuvalarında objektiflere yansıyan o şefkat dolu görüntüler…
Giriş Tarihi: 19.02.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 16:22