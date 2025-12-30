Kaçış Planı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaçış Planı konusu ve oyuncu kadrosu

KAÇIŞ PLANI KONUSU NEDİR?

Ray Breslin, eski bir savcı ve avukattır. Ancak mesleğini, hapishanelerin güvenlik tedbirlerini kontrol etmek amacıyla bırakır ve en önemli hapishane güvenlik uzmanlarından birisi haline gelir. Bu süre içerisinde pek çok hapishaneye tutuklu olarak girmiş ve bu hapishanelerden firar etmeyi başarmıştır. Bir güvenlik şirketi de bulunan Breslin, bu konuyla ilgili güvenlik kitabı da yazmıştır. Bu kitapta üst düzey korumalı bir hapishane sistemini tasarlamış ve açıklamıştır. Fakat başta her şeyden habersiz olan Breslin, kendi fikirlerinden yararlanılarak oluşturulmuş ve uluslararası sularda gezen bu yüzen hapishaneye konuk olur. Bu hapishane girdiği ve firar ettiği diğer hapishanelerden oldukça farklıdır. Çünkü, burada Breslin'i bir ömür boyu tutmak istemektedirler. Breslin ise daha sonra kendisini kiraladığını ve asıl adının Mannheim olduğunu öğreneceği, Emil Rottmayer ile hapishanede tanışır. İkili, birlikte bu yüzen hapishaneden kurtulmak amacıyla çalışmalara başlarlar.