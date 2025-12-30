Trend Galeri Trend Yaşam Kaçış Planı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaçış Planı konusu ve oyuncu kadrosu

Kaçış Planı (Escape Plan) filmi, aksiyon ve gerilim türünü seven izleyiciler tarafından yeniden gündeme geldi. Daha önce beyaz perdede büyük ilgi gören yapımı henüz izlemeyenler ya da tekrar izlemek isteyenler, filmle ilgili detayları araştırmaya başladı. "Kaçış Planı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Kaçış Planı ne zaman vizyona girdi?" soruları merak edilirken, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken film hakkında tüm merak edilenler haberin devamında...

Giriş Tarihi: 30.12.2025 17:29
Aksiyon ve gerilim tutkunlarının ilgisini yeniden üzerine çeken Kaçış Planı (Escape Plan), sürükleyici hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Daha önce sinema salonlarında büyük ilgi gören filmi izlemeyenler ya da yeniden izlemek isteyenler, yapımın konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi gibi detayları merak ediyor. Peki, Kaçış Planı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

KAÇIŞ PLANI KONUSU NEDİR?

Ray Breslin, eski bir savcı ve avukattır. Ancak mesleğini, hapishanelerin güvenlik tedbirlerini kontrol etmek amacıyla bırakır ve en önemli hapishane güvenlik uzmanlarından birisi haline gelir. Bu süre içerisinde pek çok hapishaneye tutuklu olarak girmiş ve bu hapishanelerden firar etmeyi başarmıştır. Bir güvenlik şirketi de bulunan Breslin, bu konuyla ilgili güvenlik kitabı da yazmıştır. Bu kitapta üst düzey korumalı bir hapishane sistemini tasarlamış ve açıklamıştır. Fakat başta her şeyden habersiz olan Breslin, kendi fikirlerinden yararlanılarak oluşturulmuş ve uluslararası sularda gezen bu yüzen hapishaneye konuk olur. Bu hapishane girdiği ve firar ettiği diğer hapishanelerden oldukça farklıdır. Çünkü, burada Breslin'i bir ömür boyu tutmak istemektedirler. Breslin ise daha sonra kendisini kiraladığını ve asıl adının Mannheim olduğunu öğreneceği, Emil Rottmayer ile hapishanede tanışır. İkili, birlikte bu yüzen hapishaneden kurtulmak amacıyla çalışmalara başlarlar.

KAÇIŞ PLANI OYUNCU KADROSU

Sylvester Stallone, Ray Breslin
Arnold Schwarzenegger, Emil Rottmayer/Victor Mannheim
Jim Caviezel, Willard Hobbes
Curtis "50 Cent" Jackson, Hush
Vinnie Jones, Drake
Vincent D'Onofrio, Lester Clark
Amy Ryan, Abigail Ross
Sam Neill, Dr. Kyrie
Faran Tahir, Javed
Caitriona Balfe, Jessica Miller
Matt Gerald, Roag
Graham Beckel, Warden Brims