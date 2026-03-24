KADIN-ERKEK MSÜ TABAN PUANLARI 2026: MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu ve Astsubay puanları açıklandı mı?

2026 MSÜ taban puanları için geri sayım devam ederken, 1 Mart'ta düzenlenen sınavın ardından adaylar ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya kilitlendi. Milli Savunma Üniversitesi tercih süreci öncesinde belirlenecek baraj puanları, Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay MYO kontenjanlarına göre şekillenecek. Geçen yılın verileri adaylar için en güçlü referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2026 16:27
KADIN-ERKEK MSÜ TABAN PUANLARI 2026: MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu ve Astsubay puanları açıklandı mı?

1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen askeri öğrenci aday belirleme sınavı sonrası, on binlerce genç subay ve astsubay adayı sonuç ekranını bekliyor. ÖSYM takvimine göre sonuçların 26 Mart 2026 tarihinde ilan edilmesiyle birlikte, Milli Savunma Bakanlığı tercih kılavuzunu yayımlayarak yerleştirme sürecini başlatacak. Kadın ve erkek adaylar için farklılık gösteren puan türleri, sınavın zorluk derecesi ve başarı sıralamalarına göre bu yıl da değişkenlik gösterebilir.

KADIN-ERKEK MSÜ TABAN PUANLARI 2026: MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu ve Astsubay puanları açıklandı mı?

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim alabilmek için sınava başvuran adaylar 1 Mart günü sınav merkezlerinde sorulara yanıt verdi. Puanlarını bekleyen aday öğrenciler için sıradaki süreç sonuç ve tercihler olacak.

Bu yılın verileri henüz netlememiş olsa da adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tahmini tercih listelerini oluşturuyor.

KADIN-ERKEK MSÜ TABAN PUANLARI 2026: MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu ve Astsubay puanları açıklandı mı?

KADIN-ERKEK MSÜ TABAN PUANLARI 2026: MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu ve Astsubay puanları açıklandı mı?

MSÜ HARP OKULLARI ERKEK/KADIN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI (SON 5 YIL);

OKUL ERKEK/KADIN PUAN TÜRÜ YIL TABAN PUANI Sıralama (T)
Hava Harp Okulu ERKEK SAYISAL 2025
2024
2023
2022
2021		 340,29930
360,51074
349,02781
350,92813
320,96558		 136.610
128.250
103.100
83.100
70.250
Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Sahil Güvenlik		 ERKEK SAYISAL 2025
2024
2023
2022
2021		 287,91733
303,88396
302,22057
311,56385
279,37631		 245.150
236.250
183.850
144.100
120.500
Kara Harp Okulu ERKEK EŞİT AĞIRLIK 2025
2024
2023
2022
2021		 288,10294
303,19929
307,32495
313,94375
278,25886		 293.100
284.100
210.250
170.500
143.150
Kara Harp Okulu ERKEK SÖZEL 2025
2024
2023
2022
2021		 325,52641
342,96547
332,65076
348,02558
306,95467		 216.750
228.000
171.100
141.200
115.900
Hava Harp Okulu KADIN SAYISAL 2025
2024
2023
2022
2021		 363,38460
389,34501
374,18652
396,92667
356,31319		 99.950
85.100
69.200
31.550
35.850
Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Sahil Güvenlik		 KADIN SAYISAL 2025
2024
2023
2022
2021		 355,60884
381,46140
367,57148
386,50110
346,63285		 112.100
96.750
77.100
41.250
45.000
Kara Harp Okulu KADIN EŞİT AĞIRLIK 2025
2024
2023
2022
2021		 362,43486
379,48876
370,37408
379,29266
336,66541		 106.100
98.750
77.100
48.900
54.100
KADIN-ERKEK MSÜ TABAN PUANLARI 2026: MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu ve Astsubay puanları açıklandı mı?

MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TABAN PUANLARI (SON 5 YIL);

OKUL ERKEK/KADIN PUAN TÜRÜ YIL TABAN PUANI
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
Sahil Güvenlik Astsubay MY.		 ERKEK GENEL 2025
2024
2023
2022
2021		 252,16987
264,49782
274,90949
286,44629
247,50860
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
Sahil Güvenlik Astsubay MY.		 KADIN GENEL 2025 327,91907
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(Güzel Sanatlar ve Konservatuar)		 ERKEK GENEL 2024
2023
2022
2021		 117,77636
132,67153
139,04660
130,54999
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(İlk Tercihi Bando Olan)		 ERKEK GENEL 2025
2024
2023
2022
2021		 115,98379
145,20848
201,24828
240,12756
202,53914
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(İlk Tercihi Bando Olan)		 KADIN GENEL 2025 302,02427
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(Tercihleri arasında Bando Olan)		 ERKEK GENEL 2025 222,68338
KADIN-ERKEK MSÜ TABAN PUANLARI 2026: MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu ve Astsubay puanları açıklandı mı?