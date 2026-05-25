Kadınlar kurban kesebilir mi? Diyanet’e göre kadınların kurbanlık kesmesinin hükmü ve açıklaması

KADINLAR HİSSELİ KURBANA KATILABİLİR Mİ?

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kadınlar da büyükbaş kurbanlara hisse ile ortak olabilir. Ayrıca kurban kesimini bilen kadınlar, vekâlet alarak başkalarının kurbanını da kesebilir. Diyanet'e göre bu konuda kadın ve erkek arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.