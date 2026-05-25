Trend Galeri Trend Yaşam Kadınlar kurban kesebilir mi? Diyanet'e göre kadınların kurbanlık kesmesinin hükmü ve açıklaması

Kadınlar kurban kesebilir mi? Diyanet'e göre kadınların kurbanlık kesmesinin hükmü ve açıklaması

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında "Kadınlar kurban kesebilir mi, kurbana ortak olabilir mi?" sorusu yer aldı. İşte Diyanet'e göre kadınların kurbanlık kesmesinin hükmü ve açıklaması.

Giriş Tarihi: 25.05.2026 17:24 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 17:25
Kadınlar kurban kesebilir mi? Diyanet’e göre kadınların kurbanlık kesmesinin hükmü ve açıklaması

KADINLAR KURBAN KESİMİ YAPABİLİR Mİ?

İslam dininde kurban ibadetini yerine getirmek için kadın ya da erkek olma şartı aranmaz. Dini yükümlülük şartlarını taşıyan, akıl sağlığı yerinde ve maddi imkânı bulunan her Müslüman kadın kurban kesebilir. Kurban ibadetinde önemli olan niyet ve dini şartların sağlanmasıdır.

Kadınlar kurban kesebilir mi? Diyanet’e göre kadınların kurbanlık kesmesinin hükmü ve açıklaması

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların gündemindeki sorulardan biri de kadınların kurban kesip kesemeyeceği oldu. Dinimizde bazı ibadetlerin yalnızca erkeklere özgü olması nedeniyle, kadınların kurban ibadetindeki yeri merak ediliyor. Peki kadınlar kurban kesebilir mi, hisseli kurbana ortak olabilir mi? İşte Diyanet açıklamalarıyla detaylar…

Kadınlar kurban kesebilir mi? Diyanet’e göre kadınların kurbanlık kesmesinin hükmü ve açıklaması

KADINLAR HİSSELİ KURBANA KATILABİLİR Mİ?

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kadınlar da büyükbaş kurbanlara hisse ile ortak olabilir. Ayrıca kurban kesimini bilen kadınlar, vekâlet alarak başkalarının kurbanını da kesebilir. Diyanet'e göre bu konuda kadın ve erkek arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Kadınlar kurban kesebilir mi? Diyanet’e göre kadınların kurbanlık kesmesinin hükmü ve açıklaması