Kadir Gecesi İbadetleri: Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, hangi zikir ve tespihler çekilir?

5. Rabbena Duaları
Kur'an'da yer alan Rabbena (Ey Rabbimiz) duaları da Kadir Gecesi'nde okunması faydalı dualardandır. Bu dualar, hem bireysel hem de toplumsal dualardır ve Allah'tan af ve mağfiret dilemek için çok etkilidir.
Rabbena Duaları:
"Rabbena la tuzîkûlûbena ba'de izh hadeytânâ ve hablena min ledünke rahmaten inneke ente'l-vehab." (A'raf, 7: 23)
Anlamı: "Ey Rabbimiz! Kalbimizi hidayetle sabit kıl, bize katından rahmet ver. Şüphesiz ki Sen çok veren ve ihsan eden Sensin."
6. Bismillah ve Ayetel Kürsi
Ayetel Kürsi, Kadir Gecesi'nde okunan en önemli ayetlerden biridir. Bu ayet, Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü anlatan bir ayettir ve sıkça okunmalıdır.
Ayetel Kürsi (Bakara, 2:255):
"Allah! O'ndan başka ilah yoktur, diri ve her şeyin üzerine hüküm süren O'dur. O'nu ne bir uyuklama tutar, ne de uyku. Göklerde ve yerlerde olanların hepsi O'na aittir. O'nun izni olmadan, katında şefaat edecek kimdir? O, geçmişi ve geleceği bilir; onlar ise, O'nun dilediği kadarını bilirler. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri kapsamaktadır. Onları korumak O'na ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür."
Kadir Gecesi, tüm müminler için fırsatla dolu bir gecedir. Bu geceyi dua, zikir, salavat ve Kur'an okumakla değerlendirmek büyük sevap getirir.