KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER, NASIL YAPILIR? İşte bin aydan daha hayırlı bu gecede yapılacak ibadetler

Kadir Gecesi, İslam'da büyük öneme sahip mübarek bir gecedir. Gökyüzü kapılarının açıldığı, duaların kabul olduğu ve tövbelerin karşılık bulduğu bu özel zaman, Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında inmeye başladığı gecedir. Müslümanlar için bu gece, Kur'an ile buluşma ve onun rehberliğinde ibadet etme fırsatı sunar.Peki, Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır? İşte bu özel gün için okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...

Giriş Tarihi: 15.03.2026 22:46 Güncelleme Tarihi: 15.03.2026 22:47
Kadir Gecesi, müminler için büyük bir manevi fırsattır. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu gecede yapılan ibadetler ve dualar, 16 Mart Pazartesi gecesini ruhen en verimli şekilde geçirmeyi sağlar. İşte Kadir Gecesi'ne özel okunabilecek dualar, zikirler ve tesbihler…

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

- Kur'ân-ı Kerîm okumak

- Tevbe istiğfar etmek

- Salat u selam getirmek

- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

- Allah'ı çokça zikretmek

- Sadaka vermek

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)

- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

- Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.

Buna göre; Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

HAZRETİ MUHAMMED'İN KADİR GECESİ NASIL GEÇERDİ?

"Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır" (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi'nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed'in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

"Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir."

KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELER?

1. Kadir Gecesi Duası

Bu gece için özel bir dua vardır. Bu dua, Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği şekilde şöyle okunabilir:

Dua:

"Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî."

Anlamı: "Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, o halde beni affet."

Bu dua, Kadir Gecesi'nde yapılan en yaygın dualardan biridir. Bu dua, gece boyunca tekrarlanabilir.

2. İhlas Suresi ve Fatiha Suresi Okunması

Kadir Gecesi'nde, özellikle İhlas Suresi ve Fatiha Suresi çok kıymetli kabul edilir. İhlas Suresi'nin 3'lü, 7'li, 11'li veya 21'li gibi rakamlarla okunması önerilir. Bu sureler, Allah'a yakınlaşmayı sağlayan önemli surelerdir.

İhlas Suresi (112. Sure):

"De ki: O Allah, bir tektir. Allah Samed'dir. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir."

Fatiha Suresi (1. Sure):

"Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil."

3. Zikir ve Tesbih

Kadir Gecesi'ni değerlendirmek için Allah'ı zikretmek çok önemlidir. "Subhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" gibi kelimelerle sürekli zikir yapılabilir. Bu zikirlerin de sayılı bir şekilde yapılması önerilir, örneğin 33 defa "Subhanallah", 33 defa "Elhamdülillah" ve 34 defa "Allahu Ekber" denebilir.

4. Salavat-ı Şerife

Peygamber Efendimiz'e (S.A.V.) salavat getirmek de çok sevaplı bir eylemdir. Kadir Gecesi'nde sık sık salavat okumak, Allah katında büyük bir mertebe kazandırır.

Salavat-ı Şerife:

"Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed."

Anlamı: "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine salat eyle."

5. Rabbena Duaları

Kur'an'da yer alan Rabbena (Ey Rabbimiz) duaları da Kadir Gecesi'nde okunması faydalı dualardandır. Bu dualar, hem bireysel hem de toplumsal dualardır ve Allah'tan af ve mağfiret dilemek için çok etkilidir.

Rabbena Duaları:

"Rabbena la tuzîkûlûbena ba'de izh hadeytânâ ve hablena min ledünke rahmaten inneke ente'l-vehab." (A'raf, 7: 23)

Anlamı: "Ey Rabbimiz! Kalbimizi hidayetle sabit kıl, bize katından rahmet ver. Şüphesiz ki Sen çok veren ve ihsan eden Sensin."

6. Bismillah ve Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi, Kadir Gecesi'nde okunan en önemli ayetlerden biridir. Bu ayet, Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü anlatan bir ayettir ve sıkça okunmalıdır.

Ayetel Kürsi (Bakara, 2:255):

"Allah! O'ndan başka ilah yoktur, diri ve her şeyin üzerine hüküm süren O'dur. O'nu ne bir uyuklama tutar, ne de uyku. Göklerde ve yerlerde olanların hepsi O'na aittir. O'nun izni olmadan, katında şefaat edecek kimdir? O, geçmişi ve geleceği bilir; onlar ise, O'nun dilediği kadarını bilirler. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri kapsamaktadır. Onları korumak O'na ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür."

Kadir Gecesi, tüm müminler için fırsatla dolu bir gecedir. Bu geceyi dua, zikir, salavat ve Kur'an okumakla değerlendirmek büyük sevap getirir.

