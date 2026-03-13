Trend
Galeri
Trend Yaşam
Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, Ramazanın kaçıncı günü? 2026 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi
Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, Ramazanın kaçıncı günü? 2026 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi
Müslümanlar için büyük öneme sahip Kadir Gecesi, Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken gündemde öne çıktı. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu özel gece, ibadet ve dua için eşsiz bir fırsat sunuyor. 2026 yılında Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre detaylar...
Giriş Tarihi: 13.03.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 16:17