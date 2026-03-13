Trend Galeri Trend Yaşam Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, Ramazanın kaçıncı günü? 2026 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, Ramazanın kaçıncı günü? 2026 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

Müslümanlar için büyük öneme sahip Kadir Gecesi, Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken gündemde öne çıktı. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu özel gece, ibadet ve dua için eşsiz bir fırsat sunuyor. 2026 yılında Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2026 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 16:17
Kadir Gecesi, Ramazan ayının en kutsal gecelerinden biri olarak bin aydan daha hayırlı kabul ediliyor. Müminler, bu özel geceyi ibadetle ve dualarla geçiriyor. 2026 yılında Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek sorusu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre tarih kesinleşti.

2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan gece olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 2026 yılının Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ NEDİR, ANLAMI NE?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberi, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdilden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtüridi, vr. 895b; Mevdûdi, VII, 187). Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

KADİR GECESİNDE NE OLMUŞTUR?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

