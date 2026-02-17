Trend Galeri Trend Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Diyanet ile 2026 Kadir Gecesi tarihi

İslam dünyasında "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına yalın Kuran'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu müstesna gece için Müslümanlar Diyanet takvimini takip ediyor. İşte dini günler takvimi…

Giriş Tarihi: 17.02.2026 21:03 Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 21:04