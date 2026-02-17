Trend Galeri Trend Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Diyanet ile 2026 Kadir Gecesi tarihi

İslam dünyasında "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına yalın Kuran'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu müstesna gece için Müslümanlar Diyanet takvimini takip ediyor. İşte dini günler takvimi…

Ramazan'ın en faziletli gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de adına sure bulunan müstesna bir zaman dilimidir. İlahi vahyin inmeye başladığı bu kutlu gece, affın ve rahmetin yoğunlaştığı bir fırsat olarak görülür. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi, 2026 yılında mart ayının ortalarına denk geliyor.

2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimine göre:

Kadir Gecesi Tarihi: 16 Mart 2026

Manevi Konumu: Ramazan ayının 27. gecesi.

KADİR GECESİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte; "hüküm, azamet, şeref ve güç" gibi anlamlara gelir. Dini açıdan ise önemi şu üç temel unsura dayanır:

Kur'an'ın Nüzulü: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, bu gece dünya semasına indirilmiş ve Hz. Muhammed'e (s.a.v) vahyedilmeye başlanmıştır.

Bin Aydan Hayırlı Olması: Kur'an-ı Kerim'de bizzat Allah (c.c) tarafından bildirildiği üzere, bu gece yapılan ibadetler, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan seksen üç yıllık bir ömre (bin aya) bedeldir.

Kaderin Taksimi: İslam inancına göre bu gece, meleklerin ve Cebrail'in (a.s) yeryüzüne indiği, gelecek bir yıla kadar olacak olayların hükme bağlandığı ve rızıkların taksim edildiği bir gecedir.

