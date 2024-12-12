Kafasına çuval geçiren minik çocuk ölümden döndü: O anlar kameraya yansıdı!

Batman'da bir çocuk çöpten aldığı çuvalla oyun oynamak istedi. Çuvalı başına geçiren çocuk daha sonra dengesini kaybederek yere düştü. Çuval içerisinde nefessiz kalan çocuğu fark eden çevre sakinleri ise yardıma koştu. İşte detaylar…