Trend Galeri Trend Yaşam Kağıthane'de karlı yolda feci kaza! 5 araca çarptı, motokuryeyi sürükledi: O anlar kamerada

Kağıthane'de kar yağışı sonrası aracıyla yokuştan inmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motokuryeye çarptı. Motokuryeyi sürükleyen araç, 5 araca daha çarparak durabildi. Yaralı motokurye hastaneye kaldırılırak tedavi altına alınırken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2026 10:45 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:51
Olay, 1 Ocak Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası sürücü Eren Seza T., 34 KTZ 342 plakalı aracıyla yokuştan inmek istedi. Ancak kaymaya başlayan araç, önce yolun başında duran 34 HYU 038 plakalı motokurye Emre Onur A.'ya çarptı.

Ardından da park halindeki 34 HSB 939 ve 34 KTZ 342 plakalı araçlara çarpması sonrasın, Hakkı K.'nin kullandığı 34 TDN 41 plakalı taksiye ve park halindeki 34 LEV 345 plakalı araçlara çarparak durabildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

5 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Kaza sırasında çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve aracın altında kalmaktan son anda kurtulan motokurye Emre Onur A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine yaptı. Yaralı motokurye ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motokuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan olay yerine gelen polis ekipleri, 5 araçta hasar meydana geldiğini belirledi. Kazaya karışan taksinin şoförü Hakkı K.'nin ise 0.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şoförün ehliyetine el konulurken, taksi trafikten men edildi.

İstanbul'da bir motokurye ve 5 araca çarpan alkollü taksi sürücüsü kamerada! | Video

FECİ KAZALAR KAMERADA

Nurtepe Mahallesi'nde aynı saatlerde yaşanan başka bir kazada ise karlı yolda kayan bir araç park halindeki araca çarparak durabildi. Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir diğer kazada ise, karlı yolda ilerlemeye çalışan araç, önündeki otomobile çarparak kazaya neden oldu.

Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise 06 BS 0506 plakalı araçla yokuştan inen Burak Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı. Kazada sürücü Burak Ö. yaralandı.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Talatpaşa Mahallesi'nde önceki gün yaşanan bir başka kazada ise, buzlanmanın olduğu sokakta yokuştan inmeye çalışan otomobil, kayarak park halindeki araca çarptı. Çağlayan'da ise önceki gün yaşanan olayda, buzlanmanın olduğu sokaktan ilerleyen çöp kamyonu kaymaya başladı. Sokağın başına gelen kamyon, son anda manevra yaparak durabildi. Yaşanan kazalar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.