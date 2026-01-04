Trend
Kağıthane'de karlı yolda feci kaza! 5 araca çarptı, motokuryeyi sürükledi: O anlar kamerada
Kağıthane'de kar yağışı sonrası aracıyla yokuştan inmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motokuryeye çarptı. Motokuryeyi sürükleyen araç, 5 araca daha çarparak durabildi. Yaralı motokurye hastaneye kaldırılırak tedavi altına alınırken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:51