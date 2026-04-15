Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Nisan Perşembe Kahramanmaraş için gözler resmi açıklamalarda!

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası eğitim camiasında büyük bir tedirginlik oluşurken, öğrenciler ve veliler gözlerini valilikten yapılacak resmi açıklamalara çevirdi. Öte yandan Şanlıurfa'da yaşanan benzer olayın ardından bazı okullarda alınan iş bırakma ve eğitime ara verme kararları da dikkat çekerken, Kahramanmaraş'taki gelişmelerin nasıl bir sonuç doğuracağı merak ediliyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar, 16 Nisan Kahramanmraş'ta okulların açık olup olmayacağına dair tabloyu netleştirecek.

Giriş Tarihi: 15.04.2026 15:03 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 15:06
Son günlerde farklı illerde yaşanan gelişmelerin ardından eğitim kurumlarına yönelik silahlı saldırılar güvenlik tartışmaları yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda 16 Nisan 2026 Perşembe günü Kahramanmaraş'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULDA SİLAHLI SALDIRI PANİĞİ!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda silah seslerinin duyulması üzerine bölgede büyük bir panik yaşandı. İhbarın ardından çok sayıda polis ekibi kısa sürede okula yönlendirilirken, çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede durumun ciddiyetine vurgu yaparak, "Şu anda bir saldırı söz konusu. Bir okulumuzda üzücü bir olay meydana geldi. Yaralıların olduğu bilgisi var. Maalesef can kaybı da mevcut. Olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz." ifadelerini kullandı

16 NİSAN PERŞEMBE KAHRAMANAMRAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir duyuru geldiğinde, gelişmeler haberlerde yer alacaktır.

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 14 Nisan sabah saatlerinde meydana gelen saldırı, eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu. Olay sonrası güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar hızla bölgeye sevk edilerek geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yaşanan gelişmelerin ardından eğitim ve öğretim faaliyetlerine 4 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

