Trend
Galeri
Trend Yaşam
Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ustaların sırrı sızdı: Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…
Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ustaların sırrı sızdı: Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…
Lezzetli bir Türk kahvesi kendini bol ve kalıcı köpüklü olmasıyla belli eder. Fincanın üzerini kaplayan o yoğun köpük, önümüze gelir gelmez kendine hayran bıraktırıyor. Aynı zamanda da kahvenin doğru şekilde piştiğine işaret ediyor. Ancak, evde yapılan kahvelerde çoğu zaman köpük istenilen seviyede olmayabiliyor. Peki, kahve aynı olmasına rağmen köpük neden az oluyor? İşte bol köpüklü Türk kahvesi yapmanın sırrı…
Giriş Tarihi: 04.02.2026 16:06