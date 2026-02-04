Trend Galeri Trend Yaşam Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ustaların sırrı sızdı: Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ustaların sırrı sızdı: Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

Lezzetli bir Türk kahvesi kendini bol ve kalıcı köpüklü olmasıyla belli eder. Fincanın üzerini kaplayan o yoğun köpük, önümüze gelir gelmez kendine hayran bıraktırıyor. Aynı zamanda da kahvenin doğru şekilde piştiğine işaret ediyor. Ancak, evde yapılan kahvelerde çoğu zaman köpük istenilen seviyede olmayabiliyor. Peki, kahve aynı olmasına rağmen köpük neden az oluyor? İşte bol köpüklü Türk kahvesi yapmanın sırrı…

Giriş Tarihi: 04.02.2026 16:06
Ustaların yıllardır dikkat ettiği basit bir detay, kahvenin köpüğünün adeta 10 kat artmasını sağlıyor.

Üstelik bu yöntem, kahvenin tadını olumsuz etkilemediği gibi oldukça pratik şekilde uygulanıyor.


PÜF NOKTASI BU ADIMDA SAKLI

Kahvenin köpüğünü artıran adım aslında birkaç damla soğuk suda saklı.

Cezveye kahve, su ve şeker eklendikten sonra karıştırma işlemi bittiğinde, ocağa koymadan önce ekleyeceğiniz birkaç damla soğuk su, ani sıcaklık farkı yaratıyor.

Bu fark ise kahvenin yüzeyinde daha yoğun ve kalıcı köpük oluşmasının sırrı olarak kabul ediliyor.

KAHVE VE SUYUN ÖLÇÜSÜNE DİKKAT EDİN!

Bol köpüklü kahve için her fincan başına bir tatlı kaşığı taze Türk kahvesi ve fincan ölçüsüyle soğuk içme suyu kullanabilirsiniz.

Eğer eklediğiniz su fazla olursa köpük dağılır, az olursa kahve hızlı kaynar ve köpük sönük kalır. Bu nedenle suyu eklerken kontrollü olmaya dikkat edin.


Ölçüye dikkat ederek ve soğuk su tekniğini kullanarak lezzetine doyum olmayan Türk kahveleri hazırlayabilirsiniz.

KARIŞTIRDIKTAN SONRA SAKIN DOKUNMAYIN!

Kahvenin köpüksüz olmasına neden olan ve en sık yapılan hatalardan biri de kahve ocağına alındıktan sonra karıştırmaya devam etmektedir.

Karıştırma işlemini yalnızca ocağa koymadan önce yapın ve ocağa aldıktan sonra kahveye dokunmayın. Böylece elde edeceğiniz köpük daha fazla olacaktır.