KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

2024 yılı Aralık ayıitibarıyla, pek çok kamu kurumu KPSS şartı aramadan personel alımı yapmaya devam ediyor. Bu ilanlar, genellikle belediyeler, il özel idareleri ve çeşitli kamu kuruluşlarını kapsamaktadır. Farklı kamu kurum ve kuruluşları, memur ve işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu alımlar, ilkokul mezunlarından itibaren herkese yönelik olup, hem KPSS'li hem de KPSS'siz memur alımına yer verilmektedir.

İşte, KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur personeli alımı yapacak kamu kurumları...