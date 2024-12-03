Trend Galeri Trend Yaşam

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

2024 Aralık ayında personel alımı yapacak kurumların ilanları yayınlandı. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında belirlenen kadrolarda istihdam edilmek üzere KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar alım yapacak kurumların başvuru tarihlerinin ve şartlarının yanı sıra branş dağılımlarını da arama motorlarında sorguluyor. Personel alım süreci kurumların kriterlerine göre değişkenlik gösteriyor. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak, başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 03.12.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 10:50
KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

Aralık ayında personel alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının listesi güncellendi. Kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duydukları kadrolarda KPSS'li ya da KPSS'siz personel alımları gerçekleştiriyor. Yayınlanan ilanlara başvuruda bulunmak isteyenler, başvuru işlemlerini İŞKUR platformu üzerinden ya da kurumların resmi internet sitesi üzerinden tamamlayabilir. İşte, kamuya personel alımı yapacak kurumların listesi, tarihleri ve şartları ile ilgili ayrıntılar haberin devamında....

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

2024 yılı Aralık ayıitibarıyla, pek çok kamu kurumu KPSS şartı aramadan personel alımı yapmaya devam ediyor. Bu ilanlar, genellikle belediyeler, il özel idareleri ve çeşitli kamu kuruluşlarını kapsamaktadır. Farklı kamu kurum ve kuruluşları, memur ve işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu alımlar, ilkokul mezunlarından itibaren herkese yönelik olup, hem KPSS'li hem de KPSS'siz memur alımına yer verilmektedir.

İşte, KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur personeli alımı yapacak kamu kurumları...

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

AFAD 1000 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1000 personel alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 9-17 Aralık olarak belirlendi.

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

POMEM 12 BİN POLİS MEMURU ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM başvuruları ile birlikte 12 bin polis memurunu kadrolarına dahil edeceklerini açıkladı. Bu kapsamda 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları ise 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şçi alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 2-6 Aralık olarak belirlendi.

SON DAKİKA SON DAKİKA