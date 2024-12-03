KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

2024 Aralık ayında personel alımı yapacak kurumların ilanları yayınlandı. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında belirlenen kadrolarda istihdam edilmek üzere KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar alım yapacak kurumların başvuru tarihlerinin ve şartlarının yanı sıra branş dağılımlarını da arama motorlarında sorguluyor. Personel alım süreci kurumların kriterlerine göre değişkenlik gösteriyor. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak, başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?